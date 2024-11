Brocker Turismo acompanha obras no Aeroporto de Canela apresentadas pela Infraero

O Aeroporto de Canela deu um importante passo em direção à modernização e expansão de suas operações. A Brocker Turismo acompanhou nesta quarta-feira (30) as obras no local e celebrou essa conquista para a região. Durante a visita, as autoridades e empresários convidados puderam conferir as obras em andamento, que visam não apenas melhorar a infraestrutura do aeroporto, mas também fomentar o turismo na Serra Gaúcha.

As melhorias incluem a ampliação da pista, que passará de 17 metros para 30 metros de largura, permitindo maior segurança e capacidade para a operação de aeronaves de maior porte. Além disso, será implantado o sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator), uma ajuda visual à navegação aérea que proporcionará maior precisão nas aproximações, especialmente em condições climáticas adversas.

Outra etapa significativa do projeto é a construção de um pátio amplo, que permitirá o estacionamento de um maior número de aeronaves por hora, aumentando a eficiência das operações e melhorando a experiência dos passageiros. Juntamente com isso, o terminal de passageiros passará por uma reforma completa, garantindo mais conforto e modernidade, com áreas de espera mais amplas, serviços aprimorados e um ambiente acolhedor para os visitantes. “Em 30 dias teremos a entrega desta primeira etapa de alargamento e do PAPI funcionando, aguardando apenas a homologação dos órgãos competentes. A segunda fase já estamos pensando também, com um terminal provisório para os passageiros, com balizamento noturno e a extensão da pista em mais alguns metros. E esperamos que o trade e as companhias aéreas comecem a vender suas passagens para o Aeroporto de Canela”, explica o presidente da Infraero Rogério Barzellay

De acordo com Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker, o papel do aeroporto será de fortalecimento do turismo. “A Brocker, enquanto um hub de serviços turísticos para a Serra Gaúcha, está muito atenta a esta importante obra, que vai proporcionar a chegada de mais visitantes em Gramado e Canela e toda região, seja para o turismo de lazer ou eventos. Estou muito entusiasmada com esse momento especial”, declarou.

A presença do Ministério da Reconstrução, na pessoa de Milton Zuanazzi, reforça a importância do projeto, que almeja um impacto positivo na economia local. Também acompanharam a apresentação das obras Odone Bizz, diretor da Infraero e diretor do Aeroporto de Canela, e ainda representantes do Festuris e do Convention Bureau da Região das Hortênsias.