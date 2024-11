Escola João Alfredo promove ações de conscientização sobre o Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) João Alfredo, em Canela, desenvolveu uma série de atividades voltadas ao Outubro Rosa, campanha mundial que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. As ações envolveram os alunos em temas de saúde e consciência social, estimulando tanto a criatividade quanto o engajamento dos estudantes.

A equipe de professores encerrou o projeto com uma demonstração simbólica de apoio, vestindo-se de rosa como forma de representar o comprometimento da escola com a campanha.