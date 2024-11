Gramado sedia “Copa Own de Golf” para crianças do RS participantes de projetos sociais

Por meio de seu braço social, através do projeto “Gramado Ame e Cuide”, a Ownerinc, mantenedora do Gramado Golf Kids, que proporciona aulas de golf gratuitas para crianças do Projeto Sapeca da Prefeitura de Gramado, realizou a “Copa Own de Golf”. O torneio, criado somente para crianças que fazem parte de projetos sociais, ocorreu no sábado, 26 de outubro, no Gramado Golf Club, reunindo cerca de 60 integrantes. Além de Gramado, estiveram presentes alunos de instituições de ensino da Capital e das cidades gaúchas de Santana do Livramento, Rosário do Sul, Bagé e Santa Maria.

Durante o final de semana, além da competição, que incentiva o espírito esportivo desde cedo, as crianças foram recebidas com uma apresentação da Orquestra Jovem de Gramado, e também contaram com uma programação diferenciada. Participaram de bate-papos a respeito de drogas e da importância de cuidar do psicológico em momentos de competição, de um jantar de confraternização e ainda passearam de Bustour pela cidade.

Braço social – Criado pela incorporadora gramadense Ownerinc, à frente de seu primeiro empreendimento, o Own Time Home Club Gramado, o projeto “Gramado Ame e Cuide” busca contribuir com a qualidade de vida dos habitantes gramadenses, além de ser amigo da cidade. São apoiadas pelo projeto iniciativas como o “7 Cumes para Sophia”, idealizado por Luiz Henrique Thomas, inspirado no projeto Dick Bass, que tem como propósito escalar as sete montanhas mais altas de cada continente; o Sabi+, que desenvolve a formação de jovens talentos para o mercado de trabalho, além do Gramado Golf Kids, Também faz parte das ações, o apoio à Orquestra Jovem de Gramado, inserida dentro do Instituto Acadêmico de Música da Orquestra Sinfônica de Gramado, que busca a formação de jovens músicos, bem como o descobrimento de talentos. A iniciativa existe desde 2013, e a faixa etária dos estudantes varia entre sete anos e mais de 30 anos.