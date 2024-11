Sicredi Pioneira inaugura novo espaço em Canela com programação cultural

De 05 a 08 de novembro, Espaço Sicredi João Pessoa receberá atrações gratuitas

A cidade de Canela irá receber, a partir de segunda-feira (04/11), o novo Espaço Sicredi João Pessoa. Com o objetivo de ampliar as oportunidades de uso da comunidade, a estrutura tem quase 780 metros quadrados, com 23 vagas de estacionamento e fica na rua João Pessoa, 725, bairro Boeira. Para celebrar a entrega, a Sicredi Pioneira preparou uma semana de atrações culturais totalmente gratuitas, de 05 a 08 de novembro.

O local conta com layout moderno, com auditório para 96 pessoas, sala de treinamentos, sistema de projeção e internet, cozinha integrativa, espaço coworking, entre outros. A nova unidade poderá ser usada por toda a comunidade e se soma ao Espaço Sicredi Canela, que funciona na rua Felisberto Soares, no Centro. O objetivo é que o Espaço Sicredi João Pessoa seja um ponto de encontro para que as pessoas façam networking e conectem interesses comuns entre as pessoas, entidades e negócios.

“Estamos entusiasmados com a inauguração, pois a comunidade poderá se encontrar para debater assuntos, exercitando a inteligência coletiva e a cooperação. Será um local que as entidades poderão usar para suas atividades; um espaço para a comunidade chamar de seu, e ainda poder contar com uma agência do Sicredi”, destaca Natalia Posadas, gerente do Espaço Sicredi João Pessoa.

A programação cultural prevista para a semana de inauguração foi pensada para mostrar à comunidade canelense a multifuncionalidade dos ambientes. “São modernos e dinâmicos para convivência, cultura, qualificação, inovação e educação, podendo ser um auditório, uma galeria de arte, um palco para apresentações culturais, um coworking colaborativo, um ambiente de treinamento para colaboradores de empresas locais ou até um espaço de estudo para jovens após o horário escolar. É um espaço amplo, pensado para ser acolhedor e útil a todos”, reforça Natalia.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade. As atividades ocorrem no Espaço Sicredi João Pessoa e não é necessário se inscrever previamente.

05/11 – Cultura Cooperativista

9h às 11h: Interação com Plataforma 360°

9h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

9h30: Ação pedagógica com abelhuda (biblioteca móvel da Sicredi Pioneira): contação de histórias e musicalização com a participação da personagem Abelhinha

10h15: Teatro de Bonecos

14h às 16h: Interação com Plataforma 360º

14h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

14h30: Cine Sicredi Pioneira com a exibição do Curta Metragem “O Caminho de Hans”

15h15: Contação de Histórias.

06/11 – Maturidade, Saúde e Bem-Estar

9h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

9h30: Contação de Histórias

10h: Palestra “Autocuidado na Melhor Idade”

11h: Atividade de Alongamento Corporal

14h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

14h30: Apresentação Cultural da Sonarte

15h: Palestra “Autocuidado na Melhor Idade”

16h: Atividade de Alongamento Corporal

07/11 – Educação e Carreira

9h às 11h: Interação com Cabine de Fotos

9h: Receptivo com música ao vivo e a Boneca Marinalva

9h30: Relato do saxofonista Gabriel Boelter sobre carreira

9h45: Palestra e dinâmica sobre Carreira

14h às 16h: Interação com os Pernas de Pau da Sicredi Pioneira

14h às 16h: Interação com Cabine de Fotos

14h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

14h30: Jornada de Educação Financeira: teorização, workshop e oficinas

08/11 – Cultura Canelense

9h às 11h: Exposição “Cultura do Rio Grande” do acervo do CTG Querência da 27ª RT

9h às 11h: Exposição “Nossos Retratos” da APAE Canela

9h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

9h30: Apresentação Cultural da Invernada do CTG Querência da 27ª RT

10h: Teatro de Bonecos.

14h às 16h: Exposição “Cultura do Rio Grande” do acervo do CTG Querência da 27ª RT

14h às 16h: Exposição “Nossos Retratos” da APAE Canela

14h: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

14h30: Apresentação Cultural da Invernada do CTG Querência da 27ª RT

15h: Contação de Histórias

18h30: Receptivo com voz e violão e a Boneca Marinalva

18h30: Coquetel

18h30: Lançamento e Sessão de Autógrafos do Livro “O Vale do Rio Silveira” de Vitor Hugo Travi

19h: “Encontros com a Memória” do Memorial Canela, com o entrevistado João Carlos Wender

Sobre a Sicredi Pioneira

Constituída no ano de 1902, a Sicredi Pioneira é a primeira Instituição Financeira Cooperativa da América Latina e a mais antiga instituição financeira privada em funcionamento no Brasil. Oferecendo um portfólio completo, com mais de 300 soluções financeiras, a Pioneira busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o crescimento de mais de 260 mil associados e das comunidades dos 21 municípios em que atua, nas regiões do Vale do Sinos e Serra Gaúcha: Alto Feliz, Canela, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Estância Velha, Feliz, Gramado, Ivoti, Lindolfo Collor, Linha Nova, Morro Reuter, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Picada Café, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, São José do Hortêncio, São Leopoldo e Vale Real. Com sede em Nova Petrópolis/RS, Capital Nacional do Cooperativismo, a Sicredi Pioneira está entre as mais de 100 cooperativas do Sistema Sicredi, distribuídas em 26 Estados e no Distrito Federal, contando com mais de 8 milhões de associados no país.

Imagem: Divulgação Sicredi Pioneira