Três Coroas – Homem que abandonou criança em ônibus é preso pelo feminicídio da companheira

Três Coroas – A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre (DEAM) e da Delegacia de Polícia de Três Coroas, prendeu preventivamente um homem de 25 anos, suspeito de feminicídio, nesta quarta-feira (30). O crime teria ocorrido no Bairro Lami, Zona Sul de Porto Alegre, onde o acusado é suspeito de agredir a companheira, causando lesões graves, e de asfixiá-la até a morte.

De acordo com investigações iniciais, após cometer o crime, o suspeito informou aos vizinhos que a vítima havia deixado a casa e pediu ajuda para contatar o conselho tutelar, alegando não ter condições de cuidar do filho com necessidades especiais. No entanto, um forte odor vindo da residência e as circunstâncias levantaram suspeitas entre os vizinhos, que chamaram a polícia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o corpo da mulher em avançado estado de decomposição.

Diferentemente do que foi informado anteriormente pela Polícia Civil, o autor do crime de abandono de incapaz em Três Coroas não estava mais preso na penitenciária de Sapucaia, pois obteve liberdade por meio de habeas corpus concedido pelo TJRS na segunda-feira (28).

Entretanto, após a 1ª DEAM de Porto Alegre solicitar a prisão preventiva do suspeito em virtude do feminicídio, a polícia de Três Coroas localizou e capturou o homem novamente na tarde de quarta-feira (30), em uma fazenda de recuperação de dependentes químicos na região. Após a formalização da prisão na Delegacia de Três Coroas, o suspeito foi ouvido em dois Inquéritos Policiais e será encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Taquara, onde aguardará o agendamento de sua audiência de custódia.

As informações são do Jornal Repercussão Paranhana.