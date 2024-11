360 Graus: Entrevista com Tolão e o que se projeta para 2025

Conversei, ao vivo, por 90 minutos, com Gilberto Tegner, o Tolão, vice-prefeito eleito de Canela. A entrevista foi ao ar na manhã de quarta e faltou tempo para tantos assuntos.

Se você, caro leitor e cara leitora, me pedir um resumo da entrevista, posso dizer que o novo governo deverá ser muito cuidadoso neste primeiro momento com o orçamento municipal. Que tem uma boa noção de onde estão os principais problemas do Município e que contam com muita vontade de resolvê-los.

Por outro lado, sabem que as soluções não serão imediatas e que não poderão fazer tudo ao mesmo tempo. Terão que elencar as prioridades e cortar gastos.

Televisão ou geladeira e os serviços essenciais

Usando o exemplo de aquisição para uma casa, com orçamento apertado, Tolão perguntou: o que você compra primeiro, uma televisão ou uma geladeira?

A preocupação, neste primeiro momento é manter os serviços essenciais, tais como o recolhimento do lixo, limpeza de postos de saúde e escolas infantis, o vídeo monitoramento da cidade, enfim, diversos serviços que não podem parar.

Na sequência, a prioridade será a saúde, consultas e exames.

“Algumas decisões de governo, talvez não sejam simpáticas. Nós vamos precisar priorizar os exames de saúde e talvez precisemos cortar em outro lugar, talvez não tenha dinheiro para Rodeio, por exemplo, talvez não tenha dinheiro, neste primeiro momento, para esporte, porque eu preciso priorizar a vida das pessoas. E, deixar bem claro, foi isso que a população nos pediu”, disse Tolão.

Tirar a política de dentro do HCC

Um compromisso de campanha é tirar a questão política de dentro do Hospital. A intervenção, no começo do governo deve continuar, mas o interventor e o administrador do HCC não deve ser bandeira política partidária.

UPA! Resolvi o problema do Hospital!

O diagnóstico está claro, o HCC está afogando, realizando atendimento de postos e pronto atendimento, procedimentos estes que não são de urgência e emergência.

O remédio também é conhecido, a instalação de uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, todos sabemos que é um tratamento a longo prazo, não se cria essa estrutura da noite para o dia.

“A solução mais rápida, neste primeiro momento, seria o funcionamento de uma ou duas unidades de saúde até mais tarde, 22h, 23h, para desafogar o HCC”, diz Tolão.

Secretaria de Trânsito para Secretaria de Segurança

Segundo Tolão, a ideia de Gilberto Cezar é transformar a atual Secretaria de Trânsito e Fiscalização em uma secretaria de segurança, que continuaria com as funções de fiscalização e trânsito, mas teria suas atividades ampliadas para segurança pública.

Secretarias de Esporte e Cultura

Promessa de campanha, a criação das secretarias de esporte e cultura, podem acontecer com uma adequação da atual estrutura de cargos do Município, distribuindo de outra forma os CCs já existentes e criando as secretarias sem aumentar os cargos existentes hoje e, consequentemente, os custos com servidores seriam praticamente os mesmos.

Centro de Feiras I

Tolão citou as estruturas ociosas, Centro de Feiras, Teatrão e Casa de Pedra. Falamos sobre o que foram os eventos no passado e sobre como estes eventos deverão, necessariamente, ser adaptados para os tempos de hoje.

A minha leitura é de que o novo Governo ainda não definiu o que fazer com estes espaços. Sabem que eles devem ser recuperados e utilizados, mas será um processo também demorado.

Centro de Feiras II

Fora da entrevista, mas opinião deste jornalista, ainda sobre o Centro de Feiras, sigo afirmando que um dos pavilhões, aquele para o lado dos antigos fornos, pode ser usado para uma estrutura esportiva.

O pavilhão do lado do estacionamento pode ser usado para eventos e é bem suficiente, diante do porte que eventos cooperativos e feiras menores estão sendo realizados atualmente.

Sei que boa parte da comunidade central é resistente à ideia, mas, o ótimo é inimigo do bom e precisamos entender que os tempos mudaram e o perfil do mercado e do turista também mudou.

E o Esporte? “Não vai ser com fórmula mágica”

Bem, a secretaria é uma promessa de campanha e deve sair. O Ginásio deverá ser iniciado. A comissão de transição ainda não sabe se há um projeto e se os R$ 9 milhões, garantidos em lei a partir de uma contrapartida da Corsan, ainda estão em caixa.

Então, amigos e amigas, para o Esporte, temos muitas intenções e boa vontade, mas, até o momento, nada definido. “Não vai ser com fórmula mágica, vai levar tempo, a reconstrução leva mais tempo que a construção”, disse Tolão

Entendido isso, que as coisas vão levar tempo, perguntei ao Tolão o que se pode esperar para o Esporte, já, em 2025. “Transparência total, participação, diálogo e teremos passos importantes neste primeiro ano, mas acima de tudo, a comunidade esportiva será inserida neste processo”,

E nomes?

Existe um nome de secretário que foi definido até o momento, mas estes anúncios serão feitos futuramente pelo prefeito eleito, Gilberto Cezar.

Conclusão

As primeiras medidas do novo governo, Gilberto/Tolão, podem não ser muito simpáticas, em um primeiro momento. Existe a convicção de que ações prioritárias, no que diz espeito à saúde e eventos, consumam os recursos existentes nos primeiros meses.

Há uma evidente preocupação com os recursos que serão deixados em caixa e como operar o modelo de gestão proposto pelo governo eleito em um orçamento criado pelo governo Constantino.

Também não se sabe como estão as validades dos contratos de serviços essenciais, algo que deve ser conhecido ao longo do processo de transição.

Cá entre nós, não recordo de um governo municipal que herdou cofres cheios. Todos os primeiros anos sempre foram de alguma dificuldade. Desta vez não seria diferente.

Há uma evidente pressão no que diz respeito às soluções propostas na campanha para diversas áreas da administração municipal e o tempo em que estas soluções serão encontradas e colocadas em prática. A pressão se dá porque talvez uma grande parte destas soluções propagadas durante o período eleitoral não aconteçam tão rápido assim.

Até aqui, convenhamos, nenhuma novidade. De qualquer sorte, todos precisaremos uma boa dose de paciência em 2025.