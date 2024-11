Campeonato de Vôlei Feminino de Canela tem viradas e definição da última rodada antes das finais

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela foi marcada por jogos emocionantes e mudanças na tabela de classificação. Realizados no Ginásio Carlinhos da Vila, os jogos da quarta-feira (30), contaram com a vitória do R7/Squad e uma surpreendente recuperação do Toque de Pele, que conquistou seus primeiros pontos.

No primeiro confronto da noite, o R7/Squad venceu As Gurias Voleibol por 2 sets a 0, com parciais de 25×17 e 25×23. A equipe segue invicta e se consolida na liderança com 6 pontos, demonstrando um forte desempenho e solidez em quadra.

No segundo jogo, o Toque de Pele superou a AABB, também por 2 sets a 0, com parciais de 25×23 e 25×20. A vitória representou uma recuperação importante para o time, que agora se iguala à AABB em pontos e mantém as chances de avançar na competição.

Classificação após a segunda rodada

1° R7/Squad: 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias

2° AABB: 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

3° Toque de Pele: 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

4° As Gurias Voleibol: 0 pontos | 2 jogos | 0 vitórias

Última rodada definirá classificados

A próxima e última rodada da fase classificatória acontecerá na quarta-feira (06/10), também no Ginásio Carlinhos da Vila. Às 20h00, o R7/Squad enfrentará a AABB em um duelo decisivo para confirmar o favoritismo e o primeiro lugar na tabela. Às 21h00, Toque de Pele e As Gurias Voleibol entram em quadra em busca de pontos valiosos e uma possível vaga na disputa pela medalha de bronze.

Com entrada gratuita, a Prefeitura de Canela e o DMEL convidam a comunidade para torcer pelas equipes locais e acompanhar as emoções da reta final do campeonato. As grandes finais, incluindo a disputa pelo 3° lugar, estão previstas para o dia 13 de novembro.

Fotos: divulgação