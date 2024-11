Campeonatos de Futsal Sub-09 e Sub-13 de Canela têm início marcado para 5 de novembro no Ginásio Carlinhos da Vila

Na última terça-feira (29), uma reunião definiu os detalhes para o início dos campeonatos de futsal Sub-09 e Sub-13 de Canela, que serão realizados no Ginásio Carlinhos da Vila. Organizado pela Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), os campeonatos serão realizados em paralelo e prometem movimentar o cenário esportivo local.

Formato das competições e equipes participantes

O campeonato Sub-09 contará com seis equipes, enquanto o Sub-13 terá a participação de oito times. O formato do campeonato será no sistema classificatório, passando os 4 primeiros, sendo planejado para garantir confrontos dinâmicos e competitivos, permitindo que cada equipe mostre seu talento. As inscrições, abertas até sexta-feira, 1º de novembro, têm uma taxa de R$112 por equipe.

Premiação e incentivos aos destaques

Para além dos troféus e medalhas do 1º ao 4º lugar, o campeonato também premiará os jovens com reconhecimentos especiais. As premiações incluem Destaque da Final, Destaque do Campeonato, Goleador, Goleiro Menos Vazado, Melhor Treinador e o Prêmio de Disciplina para a equipe mais ética. Esses prêmios são uma forma de valorizar a dedicação e o talento dos jogadores e treinadores, incentivando o desenvolvimento esportivo e a competitividade saudável.

Expectativas e impacto na comunidade

O evento deve atrair um grande público para o Ginásio Carlinhos da Vila, incentivando a interação e a participação da comunidade. Além de ser uma oportunidade para descobrir talentos locais, os campeonatos fortalecem os valores de cooperação, respeito e superação entre os jovens.

O DMEL e a Prefeitura de Canela convidam todos a prestigiar e apoiar essa nova geração de talentos no Ginásio Carlinhos da Vila.