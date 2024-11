Círculo Saúde recebe homenagem da Assembleia Legislativa do RS

Celebrando os 90 anos da instituição, ação foi iniciativa do deputado estadual Carlos Búrigo

No dia 30 de outubro, a passagem dos 90 anos do Círculo Saúde foi destaque do Grande Expediente da Sessão Plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no Plenário 20 de Setembro. A homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual Carlos Búrigo, de Caxias do Sul (RS). Entre os presentes, estavam o presidente do Conselho Deliberativo do Círculo Saúde, Jovenil Vitt Lima, e os diretores Isabel Cristina de Souza, Gilberto Henrique Chissini, Leno Almeida e Marcos Zago, entre outros.

Na ocasião, Búrigo discursou sobre a história da instituição, sua criação e a importância para a Serra Gaúcha e o Rio Grande do Sul, citando realizações importantes, como o Programa Especial de Obstetrícia, a telemedicina, o projeto Círculo 360 e o Pró-Face. “Ao longo de nove décadas, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Foram muitos capítulos, de histórias únicas. Os investimentos em tecnologia, para excelência dos serviços, são uma marca desta instituição de saúde que é um orgulho para a região, bem como para todo o estado. São mais de mil funcionários que se dedicam diariamente para a saúde de dezenas de milhares de pessoas. Como diz o slogan deles: Uma vida toda de proteção e confiança”, apontou o deputado.

De acordo com Leno Almeida, diretor de Mercado do Círculo Saúde, essa ação é um reconhecimento do compromisso e da dedicação do Círculo Saúde ao longo de sua trajetória. “Agradecemos profundamente ao deputado Carlos Búrigo pela homenagem. É uma honra ver nosso trabalho, nossos projetos e o cuidado que oferecemos à comunidade da Serra Gaúcha e de todo o Rio Grande do Sul sendo destacados com tanto respeito e consideração. Isso reforça nossa missão de continuar investindo em saúde, tecnologia e bem-estar para as gerações futuras”, afirmou.