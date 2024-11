EmpregarRS Gramado tem mais de 250 vagas disponíveis

Na próxima sexta-feira, 8 de novembro, a partir das 9h, a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Inovação e em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), realizará o EmpregarRS Gramado. O evento tem como objetivo aproximar trabalhadores que buscam uma oportunidade de trabalho dos empregadores com vagas disponíveis.



No dia, mais de 17 empresas realizarão entrevistas coletivas e individuais, oferecendo mais de 250 vagas em diversas áreas de atuação no município, como comércio, hotelaria, gastronomia, indústria, entre outras. “Essa é mais uma ação de retomada para o nosso Estado. O EmpregarRS é um evento que traz esperança e apoio à comunidade gaúcha, com mais de 16 mil vagas sendo oferecidas em todo o estado. Em Gramado, temos excelentes oportunidades e esperamos encerrar o ano com boa parte da comunidade empregada em novas frentes de trabalho, trazendo mais otimismo para 2025”, afirma José Scorsatto, diretor-presidente da FGTAS.





MOMENTO OPORTUNO

“O EmpregarRS é um evento de grande importância que está acontecendo em todo o estado e, agora, é a vez de Gramado sediá-lo. O momento não poderia ser mais oportuno, pois estamos no início da alta temporada, período em que, historicamente, as empresas intensificam suas contratações. Este evento é uma oportunidade para conectar empresas que estão contratando com profissionais em busca de recolocação. A expectativa é alta: já temos mais de 250 vagas cadastradas e esperamos receber mais de 200 pessoas em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho”, comenta o secretário de Inovação, Heitor Noel.