Semifinais do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela acontecem nesta sexta-feira

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela entra em sua fase decisiva nesta sexta-feira (01/11), com as semifinais no Ginásio Carlinhos da Vila. As quatro melhores equipes da fase classificatória se enfrentarão em busca de uma vaga na grande final. A noite promete jogos intensos e cheios de emoção.

No primeiro confronto das semifinais, o Donna F.F., que se destacou como a melhor equipe da fase classificatória e permanece invicto, enfrenta as Boleiras às 21h00. Com uma campanha sólida e uma goleada de 8 a 0 no último jogo, o Donna F.F. é visto como o time a ser batido, contando com a artilheira Maiara, que foi destaque na última rodada.

Logo depois, às 22h00, Antes do Bar e Blackout medem forças em um confronto equilibrado. As duas equipes empataram em 1 a 1 na última partida da fase classificatória e possuem o mesmo número de pontos, o que promete uma disputa acirrada pela vaga na final. Ambos os times contam com jogadoras decisivas, como Lavínia, do Antes do Bar, e Francine Prusch, do Blackout, que já mostraram seu talento na competição.

Classificação final da fase classificatória

1º Donna F.F. – 12 pontos | 4 jogos | 4 vitórias

2º Antes do Bar – 7 pontos | 4 jogos | 2 vitórias

3º Blackout – 7 pontos | 4 jogos | 2 vitórias

4º Boleiras – 3 pontos | 4 jogos | 1 vitória

5º River Canela – 0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida toda a comunidade para comparecer ao Ginásio Carlinhos da Vila e torcer pelas equipes locais. A entrada é gratuita, e a presença do público promete tornar a disputa ainda mais emocionante!

Foto: divulgação