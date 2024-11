1ª Divisão de Futsal de Canela: noite de rodada para definir a classificação

GDE entra em quadra em jogo que pode definir antecipadamente as equipe da próxima fase

Hoje (04/11), tem início a 8ª e penúltima rodada da 1ª Divisão de Futsal de Canela. Com uma vitória simples, o Galera da Estevão pode sacramentar as seis equipes que estarão na próxima fase, pois só ele GDE, ainda pode ser alcançado matematicamente. Em caso de sucesso, a última rodada servirá somente para definir quem serão os dois primeiros colocados, que se classificam direto para a semifinal, e quem estará de 3º a 6º colocado, que disputará a repescagem com duas vagas restantes.

A rodada desta noite, você confere, ao vivo, pelo Portal da Folha TV, no YuTube, pelo link:

A classificação

A conclusão da 7ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela trouxe mais dois grandes jogos, ambos realizados quinta-feira (31), no Ginásio Carlinhos da Vila. A noite foi marcada por muita disputa e placares movimentados, com vitórias importantes para o Hortênsias Futsal e para o Monterrey.

No primeiro confronto da noite, o Hortênsias Futsal garantiu uma vitória suada por 3 a 2 sobre a Galera da Estevão (GDE). João Vitor Cardoso, Leonardo Cardoso e Vinícius Martini marcaram para o Hortênsias, enquanto Felipe Oliveira e Luis de Oliveira descontaram para o GDE. Com este resultado, o Hortênsias sobe para a vice-liderança, com 15 pontos em 7 jogos, consolidando-se entre os primeiros da tabela.

Encerrando a rodada, o Monterrey teve uma atuação de destaque ao vencer o Corinthians por 8 a 2. Bruno Pimel foi o artilheiro da partida, balançando as redes três vezes, enquanto Anderson Leonardo marcou dois gols e Mateus Schimitt, Alysson Domingos e Pedro Henrique completaram o marcador. Márcio e Otávio marcaram os gols de honra do Corinthians. Esta vitória coloca o Monterrey com 6 pontos, na 7ª posição.

Classificação Atualizada:

1º Bola 8/Espelho Gaúcho – 21 pontos | 7 jogos | 7 vitórias

2º Hortênsias Futsal – 15 pontos | 7 jogos | 5 vitórias

3º JA Futsal – 14 pontos | 7 jogos | 5 vitórias

4º Âncora – 13 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

5º Guará Futsal – 13 pontos | 6 jogos | 4 vitórias

6º Galera da Estevão (GDE) – 12 pontos | 7 jogos | 4 vitórias

7º Monterrey – 6 pontos | 7 jogos | 2 vitórias

8º Corinthians – 3 pontos | 6 jogos | 1 vitória

9º Casablanca – 0 pontos | 6 jogos | 0 vitórias

10º Certinho Evento – 0 pontos | 7 jogos | 0 vitórias

Próxima Rodada (8ª Rodada):

Segunda-feira, 04/11/2024

Corinthians x Galera da Estevão – 19h30

Monterrey x JA Futsal – 20h30

Âncora x Hortênsias Futsal – 21h30

Quinta-feira, 07/11/2024

Certinho Evento x Casablanca – 20h30

Guará Futsal x Bola 8/Espelho Gaúcho – 21h30