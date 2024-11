Atleta de Canela representará o Brasil em torneio de futebol na Argentina

O jovem atleta Vicenzo Dias Vaz, de 8 anos, estará entre os jogadores que disputarão o torneio internacional de futebol infantil Valesanito 2024, de 14 a 17 de novembro, em Santa Fé, na Argentina. Representando Canela e o Brasil, Vicenzo jogará pelo EC Juventude, de Caxias do Sul.

Vicenzo iniciou no futebol aos 4 anos e já treinou nas Escolas Toque de Letra e Iner Academy Brasil. Atualmente, ele integra a Escolinha do River e, desde março, defende o EC Juventude como lateral-direito. Com o apoio da família, o atleta participa ativamente de campeonatos, incluindo o Gauchão Infantil, onde representa o Juventude.