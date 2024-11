Festival de Cinema Italiano inicia neste sábado em Gramado

A partir do próximo sábado (09), Gramado recebe mais uma edição do Festival de Cinema Italiano. Serão realizadas nove exibições ao longo do mês de novembro, ocupando os espaços culturais do município. Com o objetivo de difundir a cultura italiana no Brasil, o Festival de Cinema Italiano oferece ao público a oportunidade de assistir filmes que muitas vezes não chegam ao circuito comercial. Além disso, o Festival busca incentivar a sinergia entre os profissionais da indústria cinematográfica dos dois países, promovendo a distribuição de filmes no país, desenvolvimento de coproduções e o intercâmbio de talentos.

Veja a programação*:

Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen – Cine Joaquina*

Dia 09 de novembro, 19h: L’anima in Pace (A alma em paz)

Dia 10 de novembro, 19h: Toquinho: Encontros e um violão

Dia 23 de novembro, 19h: Un Mondo a Part (Um mundo à parte)

Dia 24 de novembro, 19h: Nata per te (Nascida Para Você)



Centro Municipal de Cultura da Várzea Grande

Dia 14 de novembro, 19h: Romeo È Giulietta (Romeu e Julieta)

Dia 21 de novembro, 19h: Un Mondo a Parte (Um mundo à parte)



Museu do Trem Várzea Grande

Dia 28 de novembro, 19h: E Se Mio Padre (E se o meu pai)

Dia 30 de novembro, 19h: Un Altro Ferragosto (Mais um verão em família)



Casa Italiana

Dia 22 de novembro, 19h: Io Capitão (Eu, capitão)



*A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio

*Em caso de chuva, será informada uma nova data para o Cine Joaquina