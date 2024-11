Festuris tem um olhar permanente para a sua comunidade

Desde a constituição da empresa, há 36 anos, a Rossi & Zorzanello tem a responsabilidade social como uma prática intensa. Como consequência deste olhar para a comunidade, o Festuris tem disponibilizado espaço e recursos para entidades de Gramado.

APAE Gramado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, participa do Festuris desde 2022. No estande, usuários da instituição comercializam peças artesanais produzidas por eles em oficinas terapêuticas. A participação dos usuários faz parte do processo de inserção deles no mercado de trabalho formal e informal através do Programa de Inserção no Mercado de Trabalho – PIMT. Para a feira, eles produziram peças artesanais utilizando materiais recicláveis.

Coletivo Valentinas

O Coletivo Valentinas participa do Festuris representando mulheres fortes. O Valentinas é uma iniciativa de geração de renda para mulheres impulsionadas pelos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Verde e Várzea Grande.

Um dos objetivos do projeto é criar produtos através da reutilização de materiais, a maioria proveniente de fábricas e outros locais e desenvolver artigos como bolsas, ecobags, necessaire, estojos, bolsa para erva terapêutica e acessórios, através do dom da técnica da costura, crochê e bordados.

Atualmente, o coletivo possui ateliê próprio que está localizado na Vila Joaquina, junto a Secretaria de Cultura.

AMAE, mulheres empreendedoras

Outra instituição contemplada com espaço no Festuris é a Associação Materna de Apoio e Empreendedorismo – AMAE de Gramado. É uma instituição sem fins lucrativos que vem apoiando, levando informação, gerando renda e capacitando muitas mulheres.

“Imagine o coração e empolgação de todas pela grandiosidade que é o Festuris na América Latina. Poder expor o trabalho de cada uma num evento para mais de 12 mil pessoas é surreal”, afirma Christiane Campo, presidente da AMAE.

ONG Mente Viva

Também contemplada com um estande, a Mente Viva é uma Organização Não Governamental (ONG) que busca, através da meditação, gerar um mundo melhor para as crianças, com mais humanidade, afetividade e menos violência.

A propagação da meditação acontece por meio de exercícios, livros, áudios e ações voltadas para crianças e orientadas por pais, professores ou pessoas que querem ajudar nesta missão. A ONG estará no Espaço Health and Wellness.

Escola Vicente Casagrande

A Escola Municipal Vicente Casagrande é contemplada com recursos oriundos do transporte de participantes do Festuris entre Gramado e os aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul. O valor arrecadado tem sido utilizado em projetos que beneficiam diretamente os alunos, oportunizando inclusive experiências turísticas em Porto Alegre e em cidades da Região das Hortênsias.

Texto: Ilton Müller

Foto: Apae2

Crédito: Festuris Gramado/Divulgação