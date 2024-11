Natal Luz tem entrada solidária para moradores de Gramado

Mediante comprovante de endereço, é possível trocar alimentos por ingressos para o Nativitaten.

Até 15 de janeiro, os gramadenses e moradores de Gramado podem trocar alimentos por ingressos para o Nativitaten, uma das atrações mais prestigiadas do Natal Luz. As entradas para o espetáculo podem ser retiradas no Gabinete da Primeira-dama (Rua São Pedro, 85, Centro) ou na Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Rua Getúlio Vargas, 484, bairro Piratini), de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

É necessária comprovação de residência e de titularidade (CPF ou RG), e cada titular tem direito a quatro ingressos. É importante observar que há uma lista de alimentos específicos para a troca (confira ao final do release) e que os itens e quantidades são para um ingresso. Por exemplo: 2kg de açúcar para uma entrada; 3 pacotes de massa para uma entrada; e assim por diante.

A iniciativa, chamada de Natal Solidário, é exclusiva para moradores do município e coordenada pela Gramadotur – autarquia municipal de turismo – em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social e o Gabinete da Primeira-dama de Gramado.

Os mantimentos coletados são direcionados às entidades sociais credenciadas do município, conforme demanda de cada uma, chegando diretamente às famílias atendidas. Em apenas uma semana de programação do 39º Natal Luz, cerca de cinco toneladas de alimentos já foram arrecadadas. Ao todo, a iniciativa irá distribuir 6.250 ingressos, até o momento, mais de 2.000 já foram emitidos.



Alimentos e quantidades necessárias para a troca por ingressos:

De 23 de outubro a 24 de novembro

2 kg de açúcar

3 pacotes de massa

2 kg de arroz

2 litros de leite

2 kg farinha trigo

2 pacotes de biscoitos

De 25 de novembro a 25 de dezembro

2 latas/garrafas de óleo

1kg de café

2 pacotes de lentilha

2 kg de feijão



De 26 de dezembro a 15 de janeiro

2 latas de sardinhas

2 litros de leite

4 sachês de molho de tomate

2 pacotes de farinha de milho



Serviço

O quê: troca de alimentos por ingressos para o Nativitaten

Quando: até 15 de janeiro (ou até esgotarem os ingressos)

Onde: no Gabinete da Primeira-dama (Rua São Pedro, 85, Centro) ou na Secretaria de Cidadania e Assistência Social (Rua Getúlio Vargas, 484, bairro Piratini)

Dias/horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Para quem: moradores de Gramado (mediante comprovação de residência e titularidade – CPF ou RG)

Condições: 4 ingressos por CPF; há quantidade mínima de alimentos por ingresso; observar lista de itens por período