Programação do Natal Luz tem alterações devido ao Festuris

Um dos maiores eventos do trade turístico, o Festuris, acontece de 7 a 10 de novembro em Gramado. Durante o período, a programação de shows do Natal Luz terá alterações.

Com sessões todas as quintas e sábados, excepcionalmente na próxima semana, o espetáculo Nativitaten acontecerá na quarta-feira, 6 de novembro, e também no domingo, dia 10 de novembro. O Grande Desfile de Natal também terá mudanças. Realizado sempre nas quartas, sextas e domingos, o show acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro.

A adaptação na programação acontece em função da ocupação do centro de eventos Serra Park, onde é apresentado o Nativitaten e onde acontecerá o Festuris. A partir da semana seguinte, os dois grandes shows do Natal Luz voltam a acontecer conforme a programação regular.

Confira a programação dos grandes espetáculos na próxima semana:

6 de novembro, quarta-feira, 20h: Nativitaten

7 de novembro, quinta-feira, 20h: O Grande Desfile de Natal

8 de novembro, sexta-feira, 20h: O Grande Desfile de Natal

9 de novembro, sábado, 20h: O Grande Desfile de Nata

10 de novembro, domingo, 20h: Nativitaten

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS

01 de novembro (sexta-feira)

18h: Orquestra de Violões – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h: Acendimento das Luzes (Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos) seguido de O Grande Desfile de Natal (atração mediante ingresso)

02 de novembro (sábado)

11h: O Encanto Mágico de Natal -Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

16h: Christmas Academy – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848)

18h: Ataliba – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h: Nativitaten – Serra Park (atração mediante ingresso)

20h: Acendimento das Luzes (Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

03 de novembro (domingo)

11h: O Encanto Mágico de Natal -Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

16h: Show de Mágica – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848)

18h: Swing and Bells – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30)

20h: Acendimento das Luzes (Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos) seguido de O Grande Desfile de Natal (atração mediante ingresso)



04 de novembro (segunda-feira)

16h: O Natal De Anelize – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848)

20h: Acendimento das Luzes (Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos)



05 de novembro (terça-feira)

16h: O Destino Radiante do Nariz Brilhante – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848)

20h: Acendimento das Luzes (Avenida das Hortênsias, na Rua dos Arcos)

ATRAÇÕES DIÁRIAS E GRATUITAS: todos os dias, das 9h às 21h, a Vila de Natal recebe visitantes na Praça das Etnias. É lá que também está localizada a Casa do Papai Noel, aberta diariamente das 14h às 20h.

