CIDICA realiza 1º Encontro de Inovação para a Tecnologia da Informação em Canela

No próximo dia 14 de novembro, a cidade de Canela será palco do 1º Encontro de Inovação para a Tecnologia da Informação, organizado pelo Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA.

Especialistas da área e profissionais renomados na região, estarão reunidos para explorar tendências e soluções inovadoras que a TI oferece, abordando temas de grande relevância e atualidade. O evento é uma oportunidade única para profissionais e entusiastas compreenderem de forma acessível assuntos complexos como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Cyber Segurança, o papel da TI nas grandes empresas e as técnicas de Perícia Forense em dispositivos eletrônicos.

Com uma proposta disruptiva e educativa, o encontro visa mostrar que a tecnologia da informação vai muito além da simples instalação e manutenção de sistemas. A noite trará debates sobre os benefícios e os riscos que a TI representa, especialmente em um contexto em que as informações e transações digitais estão a apenas um clique de cada usuário.

O evento contará com os seguintes painelistas:

Vinicius Foss, representante da HRC2, abrirá o evento com uma palestra sobre LGPD, trazendo também a perspectiva sobre capacitações na área de TI. Fabiano Franz, da IBM Computadores, falará sobre o papel da tecnologia da informação nas empresas e gestão de times de T.I, enquanto Ari Stopassola Junior, Perito Forense com certificação internacional, compartilhará sua expertise em perícia digital, destacando como a análise forense em computadores e smartphones é essencial para investigações e diligências nestes dispositivos.

O 1º Encontro de Inovação para a Tecnologia da Informação promete ser uma noite de troca de conhecimento e atualização para todos os interessados em acompanhar as novas fronteiras da TI.

O evento é gratuito e inicia as 19h no CIDICA, rua São Francisco, 199 – Boeira.

Card: divulgação