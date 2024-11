Hospital Arcanjo São Miguel realiza capacitação sobre Acidente Vascular Cerebral

Na noite da última segunda-feira (04), mais de 90 profissionais da saúde se reuniram no Hotel Serra Azul para a capacitação “Abordagem integral do AVC: Atendimento hospitalar e pré-hospitalar”, ministrada pelo professor e neurologista vascular, Diógenes Zãn. Participaram da ação, servidores da Secretaria da Saúde e bombeiros, além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem dos hospitais de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Linha Nova, e Picada Café. O evento foi uma realização do Hospital Arcanjo São Miguel com parceria da Secretaria da Saúde de Gramado.

Durante o treinamento, os profissionais participaram de etapas essenciais para o manejo do AVC, incluindo o reconhecimento dos primeiros sinais e sintomas, estratégias para um diagnóstico rápido e preciso, e abordagens de tratamento tanto no ambiente pré-hospitalar quanto hospitalar. Também foram discutidos os riscos e medidas de prevenção, destacando-se a importância de reduzir o tempo de resposta no atendimento para minimizar sequelas e aumentar as chances de recuperação. “Nosso principal objetivo é estimular que os profissionais de saúde consigam reconhecer a tempo os pacientes com essa doença e façam o encaminhamento rapidamente para o Hospital Arcanjo São Miguel, que conta com neurologista, equipe multiprofissional, tomografia e agora a ferramenta do Tele AVC”, destaca Diógenes.

Vale destacar que o Hospital Arcanjo São Miguel foi premiado pela Angels Initiative com o selo Platinum pelo serviço prestado na linha do AVC, com a maior nota no estado do Rio Grande do Sul. “Estamos sempre buscando diferenciais e melhorias nos atendimentos prestados à população. Iniciativas como esse treinamento de hoje comprovam isso”, destacou o secretário da Saúde de Gramado, Jeferson Moschen.