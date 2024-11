Polícia Civil realiza Papo de Responsa, na COOPEC – Cooperativa de Profissionais de Educação de Canela.

Nesta manhã , dia 05 de novembro, a Policial Civil Sílvia Berro, atendendo ao convite da direção da Escola COOPEC retornou à escola, onde conversou com 200 alunos do 6º ao 8º anos do Ensino Fundamental, na cidade de Canela/RS.

Na ocasião, foram abordados os assuntos como: Bullying, Cyberbullying, Uso de celular e Uso de cigarro eletrônico.

Houve participação dos presentes que, contribuíram com relatos e tiraram dúvidas. Os alunos utilizaram os temas abordados, no encontro de hoje, como base para a realização de trabalho escolar relacionado ao “bullying”.