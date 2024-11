Documentário sobre Imigração Alemã em Taquara será lançado nesta sexta-feira em Taquara

O documentário “Voluntariado e Tradição: Aproximando continentes, valorizando histórias” será lançado nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, às 18h, no auditório 3 das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), durante a 1ª Festa Literária Internacional de Taquara (Flitaq). A obra celebra o Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, destacando as influências culturais dessa comunidade em Taquara. Idealizado pelo Instituto Taquara Mais, com apoio da Prefeitura de Taquara e da Faccat, o documentário foi realizado em colaboração com os cursos de História, Publicidade e Propaganda, Design e de Relações Públicas da Instituição.

A produção também se destaca por seus recursos de acessibilidade, como a presença de intérprete de libras e legendas em alemão, garantindo que a obra seja acessível a um público diversificado. O documentário foi desenvolvido pelos alunos das disciplinas de Metodologia do Ensino de História e Produção Publicitária em TV/Cinema da Faccat, sob a orientação dos professores Andrea Petry Rahmeier e Mateus Portal.

De acordo com o professor Mateus Portal, o documentário busca valorizar o legado dos imigrantes alemães e seu impacto na construção da identidade local. “Após o lançamento em Taquara, o filme será exibido na Alemanha, promovendo um intercâmbio cultural entre os dois países e reforçando a importância histórica dessa comunidade na formação do município”, destaca o professor.

Texto: Claucia Ferreira/Faccat