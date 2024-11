Nova Petrópolis abre as portas para o Photo In Rio 

Congresso de fotografia e vídeo acontece até 7 de novembro

Nesta terça-feira, 5 de novembro, fotógrafos e videomakers de diversas regiões do Brasil e da Argentina iniciaram a sua imersão no Photo In Rio – edição Serra Gaúcha. O evento, que acontece no Rio de Janeiro desde 2019, acontece até o dia 7 de novembro no Centro de Eventos de Nova Petrópolis.

Um total de 42 palestras levam ao público conhecimentos em todas as áreas do mundo da fotografia e vídeo. O uso da inteligência artificial em todos os processos e como se desenvolver na área também são temas do congresso.

Além das palestras, uma feira de negócios com empresas do ramo de todo o Brasil se fazem presentes no evento. Equipamentos fotográficos e de vídeo, softwares e produtos locais podem ser adquiridos a valores especiais. A feira pode ser acessada das 9h às 19h, sem necessidade de ingresso.

O evento também está recebendo a Exposição Brides around the Word, com uma coletânea de fotos de noivos ao redor do mundo, feitas por Márcio Sheeny. Sheeny é um fotógrafo carioca, com 20 anos de carreira e especializado em Destination Wedding e Destination Trash the Dress com trabalhos nos quatro continentes, e com cursos e workshops ministrados no Brasil, Paris, Praga e Amsterdam. A entrada para a exposição também é gratuita.

Márcio Sheeny abriu a exposição de fotos que marcam seus 20 anos de carreira



A programação completa pode ser consultada no site https://serragaucha.photoinrio.com/ ou no instagram @photoinrioserragaucha.