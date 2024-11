Patram realiza Programa Patrulheiro Ambiental Mirim com aula sobre sustentabilidade em Canela

Na manhã desta terça-feira, 5 de novembro de 2024, o Soldado PM De Aquino, instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela (Patram), ministrou a 8ª aula do programa Patrulheiro Ambiental Mirim na Escola Municipal Barão do Rio Branco, em Canela.

A atividade reuniu 51 alunos do 4° e 5° ano e teve como tema “Sustentabilidade.” Durante a aula, os estudantes aprenderam conceitos sobre Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Em um exercício prático, os alunos produziram cartazes para promover práticas sustentáveis na escola, incentivando a reflexão sobre hábitos de consumo e a importância da preservação ambiental.