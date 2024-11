Prefeitura de Gramado terá novo horário de atendimento para contribuir com a mobilidade urbana

Medida passa a valer a partir de segunda-feira (11), quando os contribuintes devem procurar pelos serviços das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45, de segunda a sexta-feira!

A Administração Municipal de Gramado informa que algumas Secretarias Municipais terão o horário de funcionamento modificado com o propósito de contribuir com a mobilidade urbana na região central da cidade durante o período do 39º Natal Luz. A partir da próxima segunda-feira (11), o prédio administrativo da Prefeitura terá um novo horário de funcionamento: das 8h às 12h e das 13h às 17h, sendo que o atendimento ao público ocorrerá das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45, de segunda a sexta-feira.

A secretária da Administração, Débora Brantes, ressalta que a saída antecipada dos servidores no final da tarde, às 17 horas, ao invés das 17h45, impactará diretamente no fluxo de veículos nas proximidades da Prefeitura e no trecho onde é realizado o Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias. “Esses 45 minutos serão compensados com a Prefeitura abrindo mais cedo no início da tarde, às 13 horas e com os servidores cumprindo expediente pela manhã até ao meio-dia”, informa a secretária Débora, lembrando que a medida segue vigente até o dia 10 de fevereiro de 2025.

Este novo horário também é válido para as Secretarias de Turismo, Cultura, Cidadania, Inovação e Trânsito.

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

– Das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45 (de segunda a sexta-feira);



CARGA HORÁRIA DIÁRIA DOS SERVIDORES

– Das 8h às 12h e das 13h às 17h (de segunda a sexta-feira).