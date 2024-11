Rodada agitada no Campeonato Municipal de Futsal de Canela

Âncora e Galera da Estevão brilham com grandes vitórias

A 8ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela foi marcada por resultados decisivos e disputas intensas no Ginásio Carlinhos da Vila. Com o campeonato em sua fase final, algumas equipes já garantiram a continuidade na competição, enquanto outras deram adeus às chances de avançar. Confira os principais destaques da rodada.

Corinthians 2×5 Galera da Estevão (GDE)

O Corinthians recebeu a Galera da Estevão e acabou derrotado por 5 a 2, em uma partida onde a GDE se mostrou mais eficiente. Para o Corinthians, os gols foram marcados por Dionatan Palhano e Dionatan Pacheco, mas a equipe não conseguiu segurar a pressão da GDE. Felipe Oliveira brilhou com dois gols, enquanto Daniel, Luís e Max completaram a goleada. A vitória colocou a Galera da Estevão com 15 pontos, empatando com Hortênsias Futsal e Âncora.

Monterrey 2×3 JA Futsal

Em outro jogo equilibrado, o Monterrey recebeu o JA Futsal e perdeu por 3 a 2. Alysson e Bruno Pimel marcaram para o Monterrey, mas o time visitante, JA Futsal, levou a melhor com gols de Denis (2) e Luciano. A vitória levou o JA Futsal para a segunda posição da tabela com 17 pontos, se aproximando ainda mais do líder Bola 8/Espelho Gaúcho.

Âncora 4×1 Hortênsias Futsal

O Âncora teve uma grande atuação e goleou o Hortênsias Futsal por 4 a 1, com Dani anotando três gols e Gui Soares completando o placar. O gol de honra do Hortênsias foi marcado por Vinícius, mas a equipe vice-líder não conseguiu resistir ao bom desempenho do Âncora, que agora soma 16 pontos, ficando em terceiro lugar.

Definições e Eliminações

Com esses resultados, Monterrey e Corinthians estão eliminados da competição, assim como Casablanca e Certinho Evento, restando apenas uma rodada para as equipes do Monterrey e Corinthians e duas rodadas para o Certinho e para o Casablanca. Esses times agora disputam apenas pela honra e para encerrar o campeonato com vitórias.

Próximos Jogos

A rodada continua na quinta-feira (7). Às 20h30, Certinho Evento e Casablanca entram em quadra em busca dos primeiros pontos na competição. Na sequência, às 21h30, o líder invicto Bola 8/Espelho Gaúcho enfrenta o Guará Futsal, em uma partida que promete ser um dos grandes destaques da rodada.

Tabela Atualizada

1º Bola 8/Espelho Gaúcho – 21 pontos

2º JA Futsal – 17 pontos

3º Âncora – 16 pontos

4º Hortênsias Futsal – 15 pontos

5º Galera da Estevão (GDE) – 15 pontos

6º Guará Futsal – 13 pontos

7º Monterrey – 6 pontos

8º Corinthians – 3 pontos

9º Casablanca – 0 pontos

10º Certinho Evento – 0 pontos

A Prefeitura de Canela, por meio do DMEL, reforça seu compromisso de apoiar o esporte na comunidade e convida todos para acompanhar os últimos confrontos da fase classificatória e a intensa disputa pelas primeiras posições.