SONHO DE NATAL: Espetáculo “O Natal de Anelise” promete encantar famílias em Canela com teatro de bonecos e curiosidades natalinas

Inspirado pelo desejo de unir a magia do teatro de bonecos com curiosidades sobre o Natal, o espetáculo “O Natal de Anelise” chega para divertir e conscientizar o público. Com estreia durante o Sonho de Natal de Canela, o espetáculo explora a história e os significados da árvore de Natal, além de apresentar ao público animais nativos de nossa fauna, que vão surgindo ao longo da peça. Este toque educativo visa despertar a conscientização ambiental em crianças e adultos, enquanto toda a família se diverte.



Na história, a boneca Anelise e seu amigo Klauss são tomados pelo espírito natalino e estão ansiosos para montar sua própria árvore de Natal. No entanto, surgem algumas dúvidas: como nasceu a tradição de decorar a árvore? Quais são os significados por trás desse símbolo tão icônico da época? Em busca de respostas, Anelise e Klauss pedem ajuda à Angel, uma graciosa anjinha da guarda. E é enquanto eles dormem que uma turminha de animais surge para montar uma árvore delicada, explicando suas origens e o que cada elemento representa.



O produtor Charlie Cliquet compartilha o propósito do espetáculo: “Queríamos trazer ao palco algo que encantasse as crianças e, ao mesmo tempo, trouxesse uma mensagem para toda a família. É uma forma de resgatar o significado do Natal e falar sobre a natureza, a cultura e a magia dessa época, tudo em uma experiência lúdica e educativa”.



Com um elenco encantador e personagens que cativam o público de todas as idades, “O Natal de Anelise” pretende ser um momento de carinho e diversão. A peça valoriza o aprendizado através da ludicidade, tornando o teatro uma experiência mágica e inesquecível para moradores e turistas de Canela. Assim, o espetáculo enriquece a programação do Sonho de Natal, com um cenário envolvente e personagens que convidam cada espectador a se conectar com a essência natalina.



A expectativa é que o espetáculo atraia um público diverso, formado por moradores e visitantes, que poderão aproveitar momentos em família apreciando o teatro de bonecos, uma tradição que encanta todas as gerações. “O Natal de Anelise” promete proporcionar lembranças especiais em meio ao clima mágico do Natal e à encantadora decoração do Sonho de Natal de Canela.



As apresentações do espetáculo “O Natal de Anelise” acontecem todos os sábados, de 9 de novembro a 4 de janeiro, a partir das 17h, durante o Sonho de Natal de Canela. A peça, que mescla teatro de bonecos e curiosidades natalinas, oferece uma experiência lúdica e educativa, ideal para famílias que desejam celebrar o espírito do Natal de forma envolvente e divertida.

A 37ª edição do Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela – Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Corsan.

Serviço: Espetáculo “O Natal de Anelise”



– Quando: Todos os sábados, de 9 de novembro a 4 de janeiro

– Horário: A partir das 17h

– Local: Praça João Corrêa