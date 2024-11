Última rodada do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela promete fortes emoções antes das finais

A reta final da fase classificatória do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela promete grandes emoções. A última rodada, marcada para esta quarta-feira (06), no Ginásio Carlinhos da Vila, definirá as equipes que avançarão para as disputas finais.

O primeiro jogo, às 20h00, será um verdadeiro duelo de titãs entre o R7/Squad, líder invicto com 6 pontos, e a AABB, que, com 3 pontos, busca a vitória para garantir sua classificação. O R7/Squad, até agora, tem mostrado força e consistência em quadra, mas a AABB, com uma vitória e um revés, não ficará para trás e promete lutar até o último ponto.

Logo em seguida, às 21h00, o Toque de Pele, também com 3 pontos, enfrentará As Gurias Voleibol, que ainda busca sua primeira vitória na competição. O confronto será crucial para o Toque de Pele, que só precisa vencer para garantir vivo o sonho do título, enquanto As Gurias tentam surpreender e somar os primeiros pontos na tabela.

Classificação após a segunda rodada:

1° R7/Squad: 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias

2° AABB: 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

3° Toque de Pele: 3 pontos | 2 jogos | 1 vitória

4° As Gurias Voleibol: 0 pontos | 2 jogos | 0 vitórias

A fase final do campeonato já se desenha com muita expectativa, com as finais programadas para o dia 13 de novembro, quando as equipes irão lutar pelo título e pela medalha de bronze. A entrada para os jogos da última rodada é gratuita, e a Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida a comunidade para apoiar as equipes e viver as emoções desta fase decisiva.