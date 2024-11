Agenda esportiva tem final do Futsal feminino e definição do Vôlei Feminino

Futsal da 1ª divisão e Máster chegam às suas últimas rodadas

A agenda esportiva de Canela segue com diversos jogos nos campeonatos que estão em andamento. Destaque para a final do Futsal Feminino, que acontece na noite desta sexta (08).

O Vôlei Feminino também chega à sua reta final, com a definição de finalistas. A grande decisão acontece quarta (13).

O Futsal Máster também já tem definidos os confrontos da semifinal, que acontecem na quinta (14), mesma data dos últimos jogos da fase de classificação da 1ª de Futsal.

Confira a agenda:

08/11 – Sexta

21h – Final do Futsal Feminino de Canela

Dona FF x Blackout

11/11 – Segunda

1ª Divisão de Futsal – 9ª Rodada

– Bola 8 x Certinho

– Hortênsias X Guará

– Casa Blanca x Monterrey

12/11 – Terça

Categorias de base

Jogos do Sub 9 e Sub 13, a partir das 19h30min

13/11 – Quarta

Final do Vôlei Feminino

19h30 – AABB X As Gurias – Disputa do 3º lugar

20h30 – R7/Squad x Toque de Pele – Final

14/11 – Quinta

Semifinal do Futsal Máster

19h – GDE x Del Trago

20h – CRC/URG X Amigos do Laje

1ª Divisão – Última rodada

21h – GDE x Âncora

22 – JA Futsal x Corinthias

A final do Futsal Máster acontece no dia 21/11, juntamente com a repescagem da 1ª divisão e no dia 25/11 acontece os jogos de ida da semifinal.