Educação Financeira: Suas escolhas financeiras determinam sua qualidade de vida

Caro leitor, muitos querem merecer muito da vida, mas são os que chegam sempre atrasados e são os primeiros a quererem ir embora. Fala sério! Ter uma boa qualidade de vida exige esforços.

Adoro as gerações Z e Alpha, são rápidos, ligadas na tecnologia, versáteis, porém muito imediatistas. Colocar em um mesmo ambiente de trabalho pessoas de diferentes gerações é um desafio diário e incrivelmente enriquecedor, um ambiente com diferentes pontos de vistas pode gerar grandes ideias inovadoras.

Mas porque eu estou falando dessas gerações especificamente? Porque são as que tem maior dificuldade em lidar com o dinheiro, não aprenderam em casa e suas vidas foram mais “fáceis”, pois os pais tentam dar para eles tudo que não tiveram. O que é bom por um lado, mas preocupante por outro, grande parte dos adolescentes de hoje não querem pensar no futuro, assim gastam tudo o que ganham e querem conquistar seus sonhos agora.

Se nós como pais fizermos a nossa parte e formos bons exemplos já é um bom começo, o segundo passo é falar de dinheiro, entender e principalmente respeitá-lo, gastando menos do que se ganha e investindo para fazer o dinheiro trabalhar, ou seja, educação financeira para vida.

Não cabe a mim dizer o que é bom para você. Não há ninguém melhor do que você para definir isso. Aliás, aqui temos uma reflexão importantíssima a fazer: muitas pessoas estão traindo a si próprias, buscando um estilo de vida baseado na vida dos outros ou nas expectativas da família, outro problema que se arrasta de geração em geração como herança cultural.

O dinheiro pode comprar muitas coisas, e assim gerar qualidade de vida. Além disso, dinheiro também compra tempo, através de serviços que você teria que fazer, mas que paga outras pessoas para fazerem por você.

Se você está com dificuldades para entender as suas finanças, construir o caminho para sua liberdade financeira ou ainda auxiliar seus filhos ou familiares, procure ajuda, se qualifique, busque por conhecimento, invista em você. Já dizia Tom Brokaw “É FÁCIL fazer DINHEIRO. DIFÍCIL mesmo é fazer a DIFERENÇA”.