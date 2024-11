Projeto do novo Parque do Caracol é apresentado no “Tá na Mesa” da Federasul

No encontro, a Gerente Geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz, destacou as novidades a serem implementadas no atrativo em 2025.

A Gerente Geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz, participou na terça-feira, 6 de outubro, do evento “Tá na Mesa” da Federasul, em Porto Alegre. Representando o atrativo que é cartão-postal da Serra Gaúcha, na ocasião, Sandra apresentou o projeto do Novo Parque do Caracol, a ser implementado em 2025.

Ao lado do secretário de turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, da secretária de desenvolvimento econômico e turismo de Porto Alegre, Júlia Tavares e da diretora da Gam3 Parks, concessionária do Parque Harmonia, Carla Deboni, Sandra debateu o tema “Retomada do turismo no RS: transformando desafios em novas oportunidades” e reforçou a importância de criar um aeroporto regional na Serra Gaúcha para alavancar o turismo.

“Não podemos ficar centralizados em um único aeroporto. Um novo aeroporto vai tornar a Serra Gaúcha ainda mais atrativa, além de ser uma oportunidade para receber novos turistas”, afirma Sandra Ferraz.

O “Tá na Mesa” é um dos eventos de maior sucesso e tradição da Federasul, realizado desde 1993. Os encontros têm contribuído para a difusão de ideias, informações e para o debate de questões relevantes para o empresariado do Rio Grande do Sul.

Nova história do Parque do Caracol

Em 2025, o Parque do Caracol inicia uma nova história com a inauguração de seis atrações inéditas: novo Mirante da Cascata, bistrô, Trilha Elevada da Perna Bamba, Deck do Moinho, Salto de Pêndulo e a revitalização das churrasqueiras. Para a implementação das novidades, o atrativo está temporariamente fechado até março do ano que vem.

Quem é Sandra FerrazSandra Ferraz é Mestre em Administração de Negócios, Transformação e Inovação pela Mackenzie de São Paulo e possui mais de 25 anos de experiência em gestão de diversas áreas. Ao longo de sua carreira, atuou em médias e grandes empresas na gestão das áreas de operações, negócios, jurídica, suprimentos, facilities e Recursos Humanos.

No Parque do Caracol, iniciou a sua trajetória em novembro de 2023 como Gerente Geral de Gente, Performance & Operações, assumindo a gerência geral do empreendimento em junho de 2024.