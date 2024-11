RS terá espaço nobre no Festuris

O Festuris impulsiona a recuperação do turismo gaúcho com uma área exclusiva

Se reconectar com o Brasil e com o mundo. Com este propósito o Rio Grande do Sul está ganhando um espaço de destaque dentro do 36º Festuris. A Feira Internacional de Turismo de Gramado é parte importante neste trabalho de impulsionar o Estado para o mercado turístico.

Neste ano, haverá uma área exclusiva para dar luz ao potencial gaúcho como destino, com um olhar à cultura e as tradições que identificam o povo sulista. “Vamos trazer ali todos aqueles destinos para juntos mostrar o Rio Grande de pé e abraçar o Brasil pelo abraço que nos deram durante a calamidade”, anuncia a CEO do Festuris, Marta Rossi.

Serão mais de 1.500m² de área para destacar dezenas de cidades que estarão unidas a marcas expressivas como Gramado, Canela e Bento Gonçalves e os inúmeros parques temáticos que atraem visitantes de todos os recantos brasileiros e da América do Sul.

O cartão de visitas para os participantes da Feira será o portal que vai identificar o RS e seus produtos regionais e seus roteiros. Haverá ainda uma sinalização temática com as cores da bandeira e um palco para debates essenciais. Durante a feira de negócios o Espaço vai receber várias atividades culturais.

“Somos um estado rico, que oferece todas as possibilidades. Para onde vamos carregamos nossa cultura, nossos valores, e isso no mundo de hoje que tanto se fala em experiências é muito forte. Está na nossa essência o bem receber, a cultura e a tradição. Vamos dar ao turismo a mesma posição relevante que tem o agro e que tem a inovação e tenham certeza de que esse tripé é o futuro da economia mundial”, enfatiza Marta.

ATRAÇÕES – A Secretaria de Turismo do Estado vai aproveitar a movimentação intensa do Festuris para lançar atividades importantes para o calendário turístico do RS. Uma delas é a Vindima 2025, que acontece a partir de janeiro. A Setur planeja inúmeras atividades que unem tradição e arte, incluindo a pintura ao vivo de pipas gigantes por um artista plástico.

Outro destaque que será dado pela Secretaria é a Semana Farroupilha 2025, levando a atenção do público para as raízes gaúchas fortalecendo o orgulho pelas coisas do Rio Grande do Sul.

No final do Festuris, no Palco de Conteúdo do Espaço, o conjunto Alma Gaudéria fará o show de encerramento.

Texto e Fotos: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br

Arquivo: Montagem Espaço RS