Snowland recebe Campeonato Brasileiro de Para Snowboard 2024

Encerrou nesta terça-feira, dia 5 de novembro, o Campeonato Brasileiro de Para Snowboard 2024, realizado no Snowland, em Gramado (RS). Promovido pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve – CBDN, anualmente a competição reuniu os principais atletas do país na modalidade Banked Slalom, para homens e Mulheres, em duas categorias: para deficiências em membros superiores e inferiores. Nas provas os participantes competiram por tempo em duas descidas na Montanha de Neve, contornando os obstáculos construídos na pista.

Segundo a entidade, a parceria com o Snowland tem sido fundamental, pois viabiliza a prática e desenvolvimento do Para Snowboard no Brasil. “Ela iniciou em 2018, junto com a criação do Núcleo de Treinamento, garantindo um local para a prática da modalidade com o auxílio de instrutores e acesso a materiais esportivos”, destaca a supervisora da instituição, Rafaella Malafaia, que completa: “Todas as edições do Campeonato aconteceram no parque”.

De acordo com a CBDN, a competição é de extrema importância para o desenvolvimento do esporte, sendo uma oportunidade para os competidores colocarem em prática o treinamento físico e técnico conquistado nos treinos semanais. “Além de ser um estímulo competitivo, o Campeonato é válido também para credenciamento em convocações no exterior e concessão de bolsas para os atletas”, afirma.

Rafaella Malafaia conta que o Núcleo de Treinamento da entidade tem o objetivo de descobrir novos talentos, ampliando cada vez mais a delegação brasileira para disputas como os Jogos Paralímpicos de Inverno e outros eventos internacionais. “Atletas que vieram do núcleo já tiveram conquistas memoráveis, como títulos em campeonatos continentais na

América do Sul e Europa e participações em Copas do Mundo de Para Snowboard”.

Para a gerente Geral do parque, Camila Cassiano, ser a sede oficial do Campeonato Brasileiro de Para Snowboard faz parte do compromisso que possuem com a inclusão, formação e capacitação de atletas e futuros talentos nos esportes de neve no Brasil. “Há sete anos nossa equipe trabalha juntamente com a CBDN para garantir que tenham acesso a mesma estrutura encontrada em grandes campeonatos internacionais”, explica, e finaliza: “O Snowland recria no país uma experiência única com o esporte”.

Conheça os vencedores:

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.