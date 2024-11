AABB Gramado Canela participa de Jornada Esportiva em Ijuí

Ocorre neste final de semana, dias 8, 9 e 10 de novembro, em Ijuí, a 49• edição da Jornada Esportiva AABB – Jesab e a AABB Gramado Canela estará representada com uma comitiva de 33 atletas em sete diferentes modalidades.

Serão dois dias de intensa programação esportiva, reunindo cerca de 1000 atletas de todo o estado.

Gramado e Canela estarão representadas no vôlei feminino, com as equipes Master e Livre, beach tennis, tênis masculino, tênis de mesa, futvôlei e sinuca, além do vídeo game, com o atleta mais jovem da competição.

As equipes de vôlei feminino estão em preparação há mais de um ano para este, que é o mais importante evento do calendário esportivo e a expectativa do educador físico e treinador das equipe, Jonas Stange, é otimista.

“As equipes estão preparadas, dedicaram-se durante bastante tempo para este campeonato. Acredito no bom desempenho e na possibilidade de pódium.”

A programação inicia na sexta, 8, com recepção e jantar e no sábado iniciam os jogos, seguindo até domingo, 10.

Crédito: Divulgação