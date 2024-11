CVB Gramado e Canela celebra 25 anos de impulsionamento ao turismo e desenvolvimento econômico da Região das Hortênsias

O Gramado, Canela Convention & Visitors Bureau (CVB) da Região das Hortênsias está celebrando um marco significativo: 25 anos de atuação voltada ao desenvolvimento do turismo de negócios e eventos na região. Desde sua fundação, a entidade mantém um compromisso contínuo de atrair congressos, apoiar eventos e gerar oportunidades de negócios para seus 150 associados, que representam 48 diferentes segmentos da economia local.

Com uma trajetória marcada por resultados expressivos, a organização já captou mais de 500 eventos, impactando aproximadamente 406 mil pessoas e gerando R$ 773 milhões para a economia regional – uma marca que reflete diretamente o êxito de suas ações. Além da captação, o CVB prestou mais de 1.300 apoios a organizações e empresas ao longo de sua história.

Para sustentar essas conquistas, a entidade conta com uma equipe especializada composta por seis integrantes, dos quais três são dedicados exclusivamente à captação de eventos. Por três anos consecutivos o CVB Região das Hortênsias foi o Convention que mais captou eventos no Brasil – anos 2021, 2022 e 2023. Luciano Gonçalves, gerente executivo da entidade, destaca o impacto que esses esforços geram na economia e no desenvolvimento local: “Celebrar 25 anos é reconhecer o papel vital da captação de eventos no crescimento sustentável da nossa região. Nossa missão é fortalecer o turismo de negócios, promovendo a Região das Hortênsias como um destino de excelência. Esse trabalho é feito em conjunto com nossos associados, essenciais para o sucesso de nossa atuação.”

Comemorando este jubileu, o Gramado, Canela Convention & Visitors Bureau (CVB) da Região das Hortênsias reforça que ainda tem muito a crescer, pois está em uma região turística e com grande apelo ao turismo de negócios e eventos. Além disso, novidades estão por vir: novos aeroportos e investimentos em equipamentos para congressos.