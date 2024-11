Festuris abre 36ª edição celebrando crescimento de 9%

Ampliação da feira foi confirmada durante abertura oficial realizada na noite desta quinta-feira

Começou o 36º Festuris – Feira Internacional de Turismo. E os números desta edição que se inicia, sugerem uma boa comemoração, no comparativo com o ano passado, o crescimento é de 9%, confirmado no discurso oficial dos CEOs Eduardo Zorzanello e Marta Rossi. Houve ampliação no número de marcas novas que aderem ao Festuris para prospectar seus negócios, e de destinos internacionais que subiu de 40 no ano passado para 53 neste ano.

“Quando nos perguntaram se a 36ª edição do Festuris iria acontecer, absolutamente seguros, respondemos que sim, porque muito mais do que esperança, nós nos sentíamos com o dever e o compromisso de ajudar o estado a recomeçar. E aqui estamos cumprindo o nosso propósito e mais, batemos a meta e crescemos, superando em 9% a edição de 2023”, pronunciou Marta.

“Batemos metas, ganhamos credibilidade do mercado, conquistamos e fidelizamos parcerias, atraímos novos expositores, mas, acima de tudo, conquistamos amigos, porque temos valores fortes, que começam em nossa base familiar e se estendem em nossos negócios”, reiterou Eduardo.

A solenidade de abertura foi realizada no Palácio dos Festivais e teve casa cheia, com representantes de todos os segmentos da engrenagem econômica do turismo. No palco, personalidades de expressão compuseram a mesa de honra com destaque para a presença feminina.

“Quando se fala em inclusivo, é preciso registrar, agradecer e aplaudir, as lideranças femininas que integram nosso palco na noite de hoje. É uma honra compartilhar este momento marcante de retomada do turismo gaúcho”, enfatizou.

“O turismo não tem idade, não tem cor, não tem gênero, não tem ideologia, o turismo tem pessoas e é feito por pessoas. Sempre afirmamos que é a mais inclusiva das atividades econômicas”, sublinhou Eduardo. Ele também fez referência ao Espaço do Rio Grande do Sul que está concentrando na mesma área os destinos do estado. “Conseguimos algo que buscamos há tanto tempo, que é unir os destinos do nosso estado, colocamos Gramado e Canela lado a lado, serra, campanha e fronteira unidos”, disse.

Marta recordou os momentos de resiliência pós tragédias climáticas. “Para quem, como nós, viveu momentos de angústia há seis meses, este é um momento de celebração. O Rio Grande do Sul está de pé e o mundo turístico está reunido em Gramado, aqui no nosso Rio Grande do Sul”, falou Marta sob fortes aplausos.

Após o discurso dos CEOs do Festuris, também se manifestaram o vice-ministro da República Dominicana, país convidado de honra deste ano, Roberto Henriquez, a chefe de assistência técnica do Ministério do Turismo, Bárbara Sá, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, e o prefeito de Gramado Nestor Tissot.

REIMAGINANDO O AMANHÃ

Durante a solenidade, Eduardo e Marta também apresentaram a nova identidade visual do Festuris e o tema da 37ª edição: Reimaginando o Amanhã. No ano que vem, o Festuris acontece de 6 a 9 de novembro.

A identidade visual do Festuris 2025 foi criada para destacar o papel do evento como um espaço de inovação e futuro no turismo. O azul representa o horizonte de novas possibilidades, trazendo confiança e estabilidade para o setor. Já o laranja, vibrante e energético, simboliza a paixão e a criatividade que impulsionam o turismo. O branco completa a paleta, criando um espaço de equilíbrio e clareza para novas ideias e soluções.

O logo do Festuris foi trazido para o universo tridimensional. A dimensão 3D adiciona profundidade, refletindo a multiplicidade de perspectivas, como permite variações visuais que enriquecem a comunicação e se adaptam a diferentes contextos.

“Somos muito mais que uma feira de conexões e negócios, somos uma plataforma de experiências com foco nos negócios e nas pessoas. Buscamos ouvir o trade turístico e suas dores, para entregar um grande evento. Com certeza esta é uma das razões pelas quais o Festuris é tratado pelo trade como o evento de turismo mais querido do Brasil”, finalizou Marta.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br

Crédito Fotos: Festuris Gramado/Divulgação