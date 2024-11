Final do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela acontece nesta sexta-feira

Hoje à noite, a partir das 21h, no Ginásio Carlinhos da Vila, Donna F.F. e Blackout disputam a grande final do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela 2024. Donna F.F. chega invicta, após golear as Boleiras por 7 a 0 nas semifinais, enquanto Blackout garantiu sua vaga em um duelo acirrado, vencendo o Antes do Bar por 3 a 2. Promessa de emoção com equipes em grande forma, em uma final que promete agitar a comunidade local.

O Portal da Folha transmite, ao vivo, a partida, pelo YouTube do Portal da Folha TV, no link: https://www.youtube.com/live/ZlWU2IJCiRk