Inscrições para o Campeonato de Futsal da 3ª Divisão de 2025 abrem terça-feira, dia 19

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) abre na terça-feira (19), as inscrições para o Campeonato de Futsal da 3ª Divisão. Neste dia, a Secretaria de Esporte e Lazer convoca os clubes interessados para uma reunião na sala da SMEL, no Ginásio Perinão, às 18h30, para a divulgação da fórmula e regras do torneio.



Cada equipe poderá inscrever no mínimo 10 atletas e no máximo 15. Todos os inscritos devem comprovar o vínculo com o município de Gramado.



As rodadas do campeonato serão realizadas no Centro Municipal de Esportes Prefeito José Francisco Perine – Perinão, a partir das 19h.



Os dois finalistas da 3ª Divisão garantem vaga na 2ª Divisão de 2025. A rodada de abertura será no dia 7 de fevereiro (sexta-feira).



Reunião com os clubes interessados:

– Quando: Terça-feira, 19 de novembro.

– Horário: 18h30

– Local: Sala da SMEL no Ginásio Perinão