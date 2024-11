Sindtur presente em encontro que reuniu líderes nacionais para debater o futuro do turismo

A Executiva do Sindtur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk, esteve presente na Reunião do Conselho de Representantes do Rio Grande do Sul promovido pela FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, representando a entidade quando foi debatido o futuro do turismo.

No encontro que aconteceu no Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola em Bento Gonçalves, foram tratados sobre diversos temas e projeções para o ano de 2025 no setor de turismo, além de exposições de cases de sucesso internacionais com inspirações para os destinos presentes.

Fotos – Divulgação/SINDTUR SERRA GAÚCHA