Stories, por Renata Willrich | Edição 646

O Brulée Bistrô proporcionou um momento de conhecimento num jantar alusivo ao Outubro Rosa. Dra Maria Monique falou sobre a prevenção do câncer, de forma leve e acolhedora, onde parte da venda foi destinada para a Liga de Combate ao Câncer. Na foto, Maria com a proprietária do bistrô, Rosangela Valmorbida.

A Parksnet é uma plataforma que faz a comercialização dos parques da região, para facilitar a distribuição de ingressos de forma acessível através de uma grande força de venda. Para alcançar isso, a empresa formou uma rede de mais de 2000 parceiros locais que têm contato direto com turistas, pulverizando os pontos de venda e comissionando esses agentes para melhorar sua qualidade de vida. No NBA foi feito o lançamento da campanha de ativação de Natal, com vendas para os espetáculos do Natal Luz, para os parceiros (motoristas de aplicativo, balconistas, recepcionistas de hotel e outros) que formam essa rede. Na foto, o CEO da Parksnet, Tiago Samejima.

Alberi Dalateia, Sérgio e Carla Winck, Angela Schneider, Adriana e Rogério Nedel em tarde de Inauguração do Espaço Chez nos 10 anos do Chez Lys Blanc em Canela. Um novo espaço que alia tradição e descontração para curtir os fim de tardes na Serra Gaúcha. O espaço do Chez promete ser o ponto de encontro ideal para quem busca momentos de descontração e boa comida.

Crédito: Agência Gramado Publicidade

Está se aproximando a 15ª Confraria Sg, que será realizada no dia 16 de novembro. Maciel e Schima estão à frente deste grande evento, que promete mais uma vez trazer muita música boa e a incrível arena de fogos, com assadores renomados, permitindo uma incrível experiência a todos os participantes.

Carlos e Carol Porsch com José Roberto Nunes e Ricardo Reginato presentes na confraria Volta ao Mundo que aconteceu no Tour de France.

Créditos: Divulgação