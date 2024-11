1º Pedal do Batalhão Turístico de Gramado

Evento comemora 20 Anos do 1º BPAT

Em comemoração aos 20 anos de fundação do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), a Brigada Militar de Gramado organiza uma série de eventos especiais, incluindo o 1º Pedal do Batalhão Turístico. A iniciativa acontecerá no dia 24 de novembro e visa integrar a comunidade e promover a atividade física em meio às paisagens da região.

O evento ciclístico terá início às 8h da manhã, com partida do Ginásio Perinão, e contará com um percurso de 35 quilômetros que atravessa o centro de Gramado e segue para o interior, explorando vistas panorâmicas de Gramado e Canela.

Todos os participantes receberão uma medalha comemorativa dos 20 anos do 1º BPAT. Além disso, os primeiros 100 inscritos ganharão uma camiseta Dry exclusiva do evento. As inscrições estão abertas com um valor promocional de R$ 55,00 para o primeiro lote.

A Brigada Militar convida a comunidade a participar deste momento especial e vivenciar uma experiência de cicloturismo que une esporte e contato com a natureza.

Detalhes do evento: