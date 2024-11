Alunos do 5º ano da Escola Dante Bertolucci realizam Feira de Geografia e exploram as cinco regiões do Brasil

Na última sexta-feira, a Escola Municipal Dante Bertolucci foi palco de uma animada Feira de Geografia, organizada pelos alunos do 5º ano, que encantaram a comunidade escolar com exposições sobre as cinco regiões do Brasil. Com foco em aspectos culturais, naturais e curiosidades de cada região, o evento proporcionou uma verdadeira viagem pelo país, destacando a diversidade e a riqueza cultural do território brasileiro.

Divididos em grupos, os alunos apresentaram uma variedade de projetos sobre o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, abordando temas como culinária típica, fauna e flora, pontos turísticos e festividades regionais. Cada grupo trouxe maquetes, cartazes e objetos que representavam elementos característicos de cada região, despertando o interesse do público para as especificidades que tornam o Brasil tão diverso.

“O projeto foi criado para incentivar a experimentação dos alunos, permitindo que explorem habilidades previamente desenvolvidas. Todo o material e as pesquisas apresentados são resultados do esforço e curiosidade dos próprios estudantes, com a mediação dos professores. A participação autônoma dos alunos vai desde a escolha dos temas e preparação dos figurinos até a pesquisa de culinárias e frutas típicas, seguindo orientações sobre como organizar uma exposição – uma experiência inédita para muitos deles.” Conta a professora Luana Ferreira, uma das organizadoras do projeto

Entre as curiosidades, destacaram-se a apresentação sobre a Floresta Amazônica e sua importância para o Norte, o destaque para o forró e o artesanato do Nordeste, a modernidade e o agronegócio do Centro-Oeste, os pontos históricos e econômicos do Sudeste e as tradições gaúchas no Sul. As apresentações foram acompanhadas de explicações detalhadas dos alunos, que se mostraram engajados e entusiasmados com a atividade.

A feira também foi uma oportunidade para os familiares e a comunidade escolar conhecerem mais sobre o Brasil de forma lúdica e educativa, incentivando o aprendizado de geografia de maneira prática e interativa. Segundo a professora responsável pelo projeto, a feira foi um sucesso e reforçou a importância do ensino ativo, no qual os alunos são protagonistas do próprio aprendizado. “As famílias tiveram um papel fundamental, apoiando os alunos e prestigiando o evento. O projeto pretende se tornar permanente, buscando promover o descobrimento das diversas culturas do Brasil e a valorização das suas riquezas culturais. A curiosidade natural dos alunos permitiu um aprofundamento impressionante em temas variados, revelando detalhes fascinantes e inéditos sobre diferentes regiões do país.” Relata a professora Priscila Maciel dos Santos

Com a Feira de Geografia, os alunos do 5º ano da Escola Dante Bertolucci deram um show de criatividade e conhecimento, aproximando a comunidade das múltiplas facetas do Brasil e promovendo uma visão mais ampla e curiosa sobre o país.

Fotos: Fernanda Amaral