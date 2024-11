Colônia do Sacramento apresenta gastronomia e cultura em evento em Canela e na Festuris

Na última sexta-feira, o Grande Hotel de Canela recebeu a Colonia Encuentro Mágico para uma apresentação à imprensa e convidados sobre as atrações de Colônia do Sacramento, Uruguai. No evento, os participantes puderam apreciar sabores autênticos da região, como carnes, pastéis, espumantes e vinhos. Colônia, conhecida por sua rica história e excelente gastronomia, também esteve na Festuris – Festival do Turismo de Gramado.

Fundada em 1680 na Costa Oeste do Uruguai, Colônia combina cultura, tradição e tranquilidade, atraindo turistas em busca de experiências únicas. Em 2023, a cidade registrou um aumento de 55,5% no número de visitantes em comparação a 2022, com os brasileiros representando uma parcela significativa e um recorde histórico em visitas e gastos.

A participação de Colônia na Festuris faz parte de um projeto de promoção turística que inclui iniciativas como “Vinícolas Colonia”, “Origem Colonia” e a “Rota do Queijo”. Esses projetos valorizam a gastronomia como expressão cultural, oferecendo experiências que vão de degustações em vinhedos à apreciação de queijos e doces de leite artesanais.

O secretário geral Guillermo Rodríguez, o diretor de Turismo Martin de Freitas, o presidente da Associação Turística Andrés Castellano e a diretora executiva Andrea Schunk, reforçaram a importância de incluir Colônia na rota turística dos brasileiros, especialmente do Sul do País.

A agenda cultural de Colônia inclui eventos como o Encontro de Turismo Gastronômico, celebrações como o Día de los Muertos e concertos líricos, destacando a cidade como destino ideal para lazer e turismo de negócios.