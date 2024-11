Festuris cresce 9% e proporciona mais de R$ 480 milhões em negócios gerados

36ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado se encerrou superando as expectativas

Os CEOs do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, confirmaram que a edição que se encerrou ontem, dia 10, teve crescimento de 9% em relação ao ano passado. Outro dado relevante é com relação ao montante financeiro em negócios efetivados entre os participantes credenciados. A expectativa era alcançar os R$ 400 milhões, mas a meta foi superada e as negociações chegaram a R$ 480 milhões.

Outra marca superada é participação do público. No ano passado foram cerca de 15 mil pessoas que circularam pelos pavilhões do Serra Park durante o Meeting e Feira de Negócios. Para esta edição a meta era chegar a 12 mil, por conta das tragédias climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, entretanto, a marca dos 12 mil foi superada ainda antes de começar o evento, e finalizou com mais de 15 mil participantes.

O número de destinos internacionais também cresceu, foram 40 no ano passado e chegou a 53 nesta edição. Países de toda a América Latina estiveram em Gramado. Da Europa vieram países como Portugal, Espanha e França. E de outros continentes vieram países como África do Sul, Coreia do Sul, Nepal, Tailandia, Israel, Maldivas, Tibet, Turquia, etc. e entre as novidades estava Dubai dos Emirados Árabes, que veio pela primeira vez.

A República Dominicana foi o país Convidado de Honra desta edição do Festuris. O vice-ministro do Turismo, Roberto Henríquez, acompanhou a programação do início ao fim e se rendeu à grandiosidade do evento e os encantos de Gramado. “Nosso país recebe milhares de turistas do Brasil. Temos aqui um mercado promissor. É minha primeira vez no Festuris e estou impressionadíssimo com o que vejo acontecer aqui. Eu não imaginava encontrar uma cidade tão bonita e um evento tão bem organizada e com uma participação de público tão qualificada. Eu nunca mais quero participar de outra feira que não seja o Festuris”, testemunhou.

“Que grande evento. Superamos todas as nossas expectativas. Nosso estado sofreu muito neste ano, tivemos uma tragédia histórica e ainda assim nunca cogitamos não realizar o Festuris, mas entendíamos que haveria um recuo nos resultados por conta de tudo que aconteceu. O retorno das operações no aeroporto foi um alento muito grande e ali passamos a acreditar que seria possível atingir a nossa meta, mas fomos além e superamos. Conseguimos entregar um Festuris grandioso e qualificado exatamente como merece o nosso estado e a nossa cidade”, comentou Marta Rossi.

40% dos expositores confirmaram presença em 2025

Nesta edição o Festuris preparou uma área para atendimento aos expositores que investem no Festival de Turismo de Gramado e conforme a gerente comercial Andréa Oliveira, ainda durante a feira de negócios, 40% dos expositores já confirmaram presença na edição do ano que vem, que ocorre no mesmo local de 6 a 9 de novembro.

Neste ano, foram montados 400 estandes, que abrigaram a exposição de 2.500 marcas privadas e públicas. Todos os estados brasileiros estiveram representados na Feira de Negócios.

OUTROS NÚMEROS – O Palco de Conteúdo oferecido pelo Festuris reuniu 120 palestrantes e somou 53 horas de palestras, workshops, bate-papos e aulas shows. Além do Meeting Festuris que possui programação matinal, outros sete palcos tiveram atividades simultâneas durante a tarde, na Feira de Negócios, onde eram abordados assuntos segmentados.

A economia regional teve uma movimentação financeira de R$ 72 milhões. A imprensa nacional e internacional marcou presença em peso, com mais de 400 profissionais.

O Festuris mobilizou cerca de 2.100 colaboradores. 600 deles foram contratados pela organização do evento para formação das equipes de recepção, segurança, limpeza, motoristas, controladores de tráfego, carregadores e os funcionários das três montadoras contratadas para montagem dos palcos e estandes especiais.

Cerca de 1.500 profissionais atuaram para as 68 montadoras que foram contratadas pelos expositores para montagem e desmontagem dos seus estandes.