Finalistas são definidos na Taça Famille Chaulet

Os jogos da etapa semifinal foram realizados no último domingo, dia 10, no Ginásio Municipal Carlos Alberto de Lima.

Partidas disputas, com muitos gols, e lances que agitaram o excelente público que esteve prestigiando a competição.

Na parte da manhã o destaque ficou pelo jogo superdisputado entre Galera da Estevão (GDE) 3 x 2 Gaúcho, pela categoria sub 15. Na outra partida, o Canelense A venceu facilmente do Canelense B pelo placar de 9×3.

Na categoria sub 13, o destaque ficou para a partida entre Abelhudos 1 x 1 Gaúcho, com muitos lances de gols desperdiçados por ambas equipes. Ao final, o Gaúcho, melhor classificado na fase inicial, passou à final por ter a vantagem do empate. O outro enfrentamento foi entre Olé Futsal e Canelense. Sem muitas dificuldades, o Olé Futsal venceu por 6×1, obtendo a vaga na final da categoria.

Os jogos prosseguiram na parte da tarde, com disputas pela categoria sub 07. O Olé Futsal venceu por 5×2 a equipe do Sonho Olímpico, enquanto o River venceu por 6×0 o time do Gaúcho. O lance em destaque ficou pela atitude louvável da equipe Olé Futsal, que após o atleta da equipe do Sonho Olímpico confundir o lado que deveria atacar, acabou por marcar um gol contra e imediatamente o treinador da equipe Olé Futsal determinou que seu equipe também fizesse um gol contra, trazendo igualdade à disputa, em clara aplicação do conceito de fair play.

Na categoria sub 09 o Olé Futsal obteve vaga ao vencer o Gaúcho por 4×0, enquanto o River aplicou a goelada de 11×1 no time da Galera da Estevão, com destaque para os 4 gols marcados pelo atleta Vicenzo Vaz.

Fechando o domingo, na categoria sub 11 o Olé Futsal A obteve a vaga ao vencer por 4×0 o Olé Futsal B. Ja na outra semifinal o River venceu por 2 x 1 a Galera da Estevão, garantindo lugar na final.

Finais

Os jogos finais acontecem no dia 24 de novembro, no Ginásio Carlos Alberto de Lima, a partir das 9h.

Pelo sub 15 se enfrentam Galera da Estevão x Canelense A. Em seguida tem a decisão da categoria sub 13 entre Olé Futsal e Gaúcho.

Á tarde, a partir das 13h30min ocorrem a disputa do 3º/4º lugares do sub 07 entre Sonho Olímpico x Gaúcho, e logo em seguida a final entre Olé Futsal e River.

Na sequência, tem a disputa de 3º/4º lugares do sub 09 entre Gaúcho x Galera da Estevão, e logo após a decisão do título sub 09 entre Olé Futsal x River.

Fechando a tarde estão previstos os jogos de disputa do 3º/4º lugares do sub 11 entre Olé Futsal B x Galera da Estevão. E Por fim, Olé Futsal A enfrenta o River pelo título de campeão sub 11.

A cerimonia de premiação está prevista após o término de cada modalidade.

Artilharia

SUB 07 – TAÇA FAMILLE CHAULET –

Pedro Foguesato da Rosa RIVER – 15 gols

Arthur de Paula Guerra **OLÉ FUTSAL – 07 10 gols

SUB 09 – TAÇA FAMILLE CHAULET –

LARISSA REZENE DOS SANTOS – RIVER – 10 gols

Pedro Foguesato – RIVER – 10 gols

Vicenzo Dias Vaz – RIVER – 8 gols

Vicente Schweig do Prá – OLÉ FUTSAL “A” – 6 gols

SUB 11 – TAÇA FAMILLE CHAULET –

Enzo Gabriel Boeira – RIVER/DANTE SUPERMERCADO – 13 gols

Natan Klein Rodrigues – OLÉ FUTSAL “A” – 8 gols

Theylor Perotto Velho – GALERA DA ESTEVÃO “A” – 6 gols

SUB 13 – TAÇA FAMILLE CHAULET –

Diogo Licks de Paula – OLÉ FUTSAL – 8 gols

Taylor Deon Rech – OLÉ FUTSAL – 6 gols

BRAYAN MELO COPROSKI – GAÚCHO – 4 gols

SUB 15 – TAÇA FAMILLE CHAULET –

Vinícius de Lima Tavares – CANELENSE “A” – 8 gols

João Vitor da Silva Barros – CANELENSE “A” – 7 gols

Murilo Leidens Felles – CANELENSE “A” – 5 gols

Vinicius Manica Tomasi – GALERA DA ESTEVÃO – 5 gols