Black Bull lança coleção primavera-verão destacando a liberdade

“Ser indomável é a ousadia de viver a liberdade”, é a temática da nova coleção da marca

A coleção primavera-verão da Black Bull convida a uma jornada de autoexpressão e liberdade, celebrando a força e a beleza da natureza humana. Inspirada no tema “Ser indomável é a ousadia de viver a liberdade“, a linha apresenta peças de couro Black Bull que transmitem a essência daqueles que desafiam os padrões e abraçam sua autenticidade.

O mix foi pensado em peças que convidam à experimentação, combinando elementos clássicos do couro com detalhes modernos, evidenciando um design único e detalhes que valorizam a individualidade, permitindo que cada pessoa expresse sua personalidade de forma autêntica.

O design possui caimento confortável, que além de proporcionar a liberdade de movimento e expressão, a modelagem, corte e costura são estratégicos para valorizar o corpo.

O couro Black Bull transmite força e durabilidade, simbolizando a resiliência e a determinação de quem busca viver sua vida em plenitude, transcendendo a ousadia da liberdade com força e determinação.

Como cenário para exaltar a sensação de liberdade da nova coleção, o local escolhido foi o Paradouro das Nuvens, um ambiente que remete o rústico e o sofisticado, que vem de encontro com as peças da marca gaúcha.

Como parceria, a Porta-Joias participou com a composição de semijoias e acessórios e a Óptica Sr Ver teve participação especial com os óculos de sol, deixando os looks ainda mais cheios de estilo e personalidade.

As peças já estão disponíveis na loja física em Gramado-RS, na Av das Hortênsias, 4983 e também de forma online no site www.blackbull.com.br e para conferir o vídeo da coleção, acesse https://youtu.be/gPGvE2j6tnc?si=3-kswI53xv7GVcg- no Youtube ou Instagram no @blackbullstore

Local: Paradouro das Nuvens

Parcerias: Porta-joias e Óptica Sr Ver

Fotos e vídeos: Usina Comunicação Digital

Produção, conceito e organização: Marina Padilha e Renata Willrich

Equipe: Adriano Gasparin, Gabriela Galgaro