Bombeiros seguem as buscas por homem desaparecido após cair na Barragem do Salto

Ele estava testando uma moto aquática quando aconteceu o acidente

Os Bombeiros de Canela e São Francisco de Paula seguem as buscas por um homem que desapareceu após cair nas águas da Barragem do Salto, na localidade de Eletra, em São Francisco de Paula, por volta das 18h desta segunda (11).

Cássio Leandro Ries de Oliveira, de 41 anos, desapareceu durante o teste de uma moto aquática. Ele e a esposa foram até a barragem acompanhados pelo vendedor do jet-ski, o qual relatou que houve dificuldades em fazer o veículo funcionar. Assim que começou a operar conforme o esperado, Oliveira e a mulher teriam embarcado na moto aquática.

Depois de algumas manobras na água, os dois caíram na água. A mulher conseguiu retornar para a superfície, contudo, Oliveira submergiu e não foi mais visto. Os bombeiros não foram informados se as vítimas usavam colete salva-vidas.

O local tem seis metros de profundidade, em algumas partes, fica até mais fundo.

As buscas iniciaram com uma guarnição utilizando um barco de civis e garateias, continuando até o anoitecer, quando a falta de visibilidade interrompeu as operações. Uma equipe de resgate permaneceu durante a noite, e pela manhã, o reforço de dois militares de Canela, operadores e embarcações de Taquara continuaram as buscas. Além disso, três militares da Capitania Fluvial de Porto Alegre são aguardados no local, assim como uma equipe especializada de mergulhadores (CEBS). As operações seguem intensas na tentativa de localizar o desaparecido.