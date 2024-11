Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela chega à grande final nesta quarta-feira

O Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela, edição 2024, terá seu desfecho nesta quarta-feira, 13 de novembro, com uma noite de decisões no Ginásio Carlinhos da Vila. A partir das 19h30, o público poderá acompanhar a disputa pelo terceiro lugar, que promete ser acirrada entre as equipes AABB Canela e Gramado e As Gurias Voleibol.

Logo em seguida, às 20h30, a grande final colocará frente a frente as duas melhores equipes da competição: R7/Squad e Toque de Pele. Ambas chegam à decisão após trajetórias marcadas por vitórias e jogos emocionantes, prometendo um espetáculo para os torcedores.

Encerrando a noite, uma cerimônia de premiação celebrará as equipes e os destaques do campeonato. O Portal da Folha transmitirá os dois jogos ao vivo em sua página do Portal da Folha TV no YouTube, permitindo que os torcedores acompanhem cada momento das disputas diretamente de casa.