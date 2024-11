Canela se destaca no Festuris 2024 com atrações turísticas e espírito natalino

Canela marcou presença na 36ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizada nos dias 8 e 9 de novembro, reafirmando sua posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil e apresentando sua ampla oferta de atrações. O evento contou com a participação do prefeito de Canela, Constantino Orsolin, e do secretário de Turismo, Gilmar Ferreira.

O estande de Canela, projetado pelo arquiteto João Francisco Bazacas Corrêa, foi um dos grandes atrativos do Festuris, reunindo empresas e atrações que movimentam o turismo da cidade. Entre os participantes estavam nomes de destaque como Roda Canela, Parque do Caracol, Bondinhos Aéreos, Skyglass, Hotel Jangal das Araucárias, Alpen Park, Holgar D’alma Spa, Garfo e Bombacha, Space Adventure, Sonho de Natal, Pousada Don Ramon, Truck Turismo, Mundo a Vapor, Florybal e Grupo Dreams. Cada uma dessas atrações trouxe ao evento um pouco da experiência que oferecem, reforçando a diversidade de opções de lazer, entretenimento e hospitalidade de Canela.

Dentre os diferenciais do estande, pequenas apresentações de Natal foram realizadas, criando uma atmosfera festiva e encantadora, que antecipou o clima natalino característico de Canela nesta época do ano. O Sonho de Natal, um dos eventos mais tradicionais do município, também foi destacado, gerando grande interesse nos visitantes e evidenciando o compromisso da cidade em proporcionar experiências inesquecíveis aos turistas durante o período de festas.

Realizado no Sierra Park, o Festuris é uma das maiores feiras de turismo da América Latina e atraiu expositores e profissionais do setor de diversos países. Nesta edição, além dos estados das cinco regiões do Brasil, estavam representados destinos internacionais como Argentina, Uruguai, Portugal, Peru e República Dominicana, ampliando as oportunidades de negócios e parcerias entre os mercados nacionais e estrangeiros.

Um dos espaços de destaque da feira foi o “Luxury Space”, uma área destinada ao turismo de alto padrão, que contou com a presença de empresas renomadas como a TAP Air Portugal, que anunciou a retomada dos voos entre Portugal e o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fortalecendo a conectividade entre Brasil e Europa.

A participação de Canela no Festuris 2024 ressalta o compromisso da cidade em inovar e expandir suas atrações, tanto para os turistas nacionais quanto para os internacionais. Com uma oferta diversificada que valoriza suas belezas naturais, entretenimento e hospitalidade, Canela consolida-se como um destino essencial no cenário turístico brasileiro, atraindo visitantes em todas as épocas do ano e destacando-se ainda mais durante o período natalino.