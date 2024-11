Constantino garante superávit em 2024 e recursos em caixa para 2025

Em entrevista ao jornalista Francisco Rocha, prefeito disse ainda que Prefeitura não está endividada

O prefeito Constantino Orsolin concedeu entrevista ao jornalista Francisco Rocha, no final da tarde desta segunda (11), ao vivo, no Portal da Folha TV no YouTube.

Munido de relatórios da contabilidade oficial da Prefeitura, Orsolin falou sobre orçamento e sobre as operações de crédito que restam parcelas a serem pagas, além das obras que ficaram para serem terminadas em 2025.

Constantino disse que a pavimentação de ruas como Gilda Bolognesi e dos Pinheiros, no Alpes Verdes, Rui Viana Rocha, entre os bairros São Luiz e Ulisses de Abreu, e a repavimentação da Rua João Goulart, no Canelinha, podem não ser concluídas este ano.

Assim como outras que já tem recursos garantidos e talvez não sejam iniciadas neste ano, o caso da Borges de Medeiros, entre a Augusto Pestana até a Batista Luzardo, no centro, e a repavimentação da Homero Pacheco, no Canelinha.

A recuperação da Rota Panorâmica e algumas ações no Arroio Canelinha, bem como análise dos pontos de alagamento de Canela, em razão dos eventos climáticos deste ano, além da construção das casas para os desalojados em razão das chuvas, também ficam para 2025. Essas ações dependem da liberação de recursos do empréstimo de R$ 17 milhões, já autorizado e contratado junto à Caixa Econômica Federal.

Está prevista uma coletiva de imprensa para o dia 20 de dezembro, na qual, Orsolin pretende divulgar o fechamento do caixa e o que fica, de fato, de recursos e obras a terminar, para o futuro governo.

Financiamentos a pagar

Segundo Orsolin, a dívida consolidada da Prefeitura de Canela é, hoje, de R$ 83.358.424,83, que podem ser pagos em até 16 anos. “Quando a gente assumiu a Prefeitura, em 2017, a dívida era de R$ 40 milhões e haviam R$ 4 milhões de déficit do ano anterior. Eu não fiquei me lamentando e com o trabalho do Governo aumentamos o orçamento em mais de 18% ao ano”.

Para 2024, a previsão é novamente de superávit, dados que serão divulgados em dezembro, o que indica que terão recursos em caixa para o novo governo em 2025.

Ginásio de esportes e os nove milhões

R$ 9.254.224,10, este é o valor em conta, o qual está aplicado, destinado ao ginásio de esportes. Ou seja, segundo o prefeito, o valor já rendeu mais de R$ 250 mil.

Segundo o prefeito, existe um projeto, não só do Ginásio, mas sim de todo o complexo esportivo da Celulose.

Transição e boa sorte ao novo governo

A transição está acontecendo, pacificamente. Orsolin deseja boa sorte ano novo governo, pois Canela precisa continuar se desenvolvendo

Agradecimento aos servidores

Segundo o prefeito, todos os avanços só foram possíveis devido ao esforço dos servidores municipais, os quais agradeceu publicamente na entrevista.

A entrevista completa você confere aqui: https://www.youtube.com/watch?v=UOghSr5QZ2k