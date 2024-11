Faltam quatro jogos para o final da fase de classificação da 1ª divisão de Futsal de Canela

Veja o que ainda está em jogo, quem já classificou e quem já caiu

A fase de classificação do Campeonato Municipal de Futsal – 1ª Divisão de Canela 2024 chega ao fim com partidas decisivas no Ginásio Carlinhos da Vila. A competição, organizada pela Prefeitura de Canela através do DMEL, tem disputas acirradas por vagas nas semifinais e luta contra o rebaixamento.

O Bola 8/Espelho Gaúcho mantém liderança e invencibilidade após vitória por 8 a 1 contra Certinho Evento. Hortênsias Futsal perdeu para Guará (3 a 1), enquanto Casablanca e Monterrey empataram em 5 a 5, em jogos realizados na segunda (11).

Faltam quatro jogos para encerrar a fase classificatória. Nesta quinta (14), se enfrentam Galera da Estevão X Âncora e JA Futsal X Corinthians.

Na próxima segunda (18), dois jogos atrasados da segunda rodada: Âncora e Guará entram em quadra para finalizar partida paralisada faltando 11min48sec para encerrar o primeiro tempo e placar de 0 x 1, quando a quadra não apresentava mais condições de jogo. A partida deve contar com os mesmos atletas que estavam em súmula em 26/09.

Corinthians e CasaBlanca também recuperam partida atrasada da segunda rodada.

Transmissão ao vivo

O Portal da Folha transmite os jogos desta quinta (14), ao vivo pelo Portal da Folha TV, no YouTube, bem como todos os jogos de mata-mata das próximas fases. Confira o calendário:

14/11 – Semifinal do Futsal Máster e rodada da 1ª divisão

21/11 – Repescagem da 1ª Divisão e Final do Futsal Máster

25/11 – Semifinal da 1ª Divisão – Jogos de ida

28/11 – Semifinal da 1ª Divisão – Jogos de Volta

02/12 – Final 1ª Divisão – Jogo de ida

05/12 – Final 1ª Divisão – Jogo de Volta

O que já está definido:

Com 100% de aproveitamento, o Bola 8 já está garantido na semifinal.

Com 15 pontos, o Hortênsias Futsal está com a sexta colocação definida e classificado para a repescagem de uma vaga para a semifinal.

Com 7 pontos, o Monterrey encerra a sua participação sem alcançar a classificação para a repescagem, mas não corre risco de rebaixamento

Com apenas três pontos em nove jogos, o Certinho Evento já está rebaixado.

Vaga direta para a semifinal:

JA Futsal, Âncora, Guará e GDE ainda lutam pela segunda vaga direta para a semifinal. Caso não terminem em segundo lugar, todas as equipes já estão matematicamente classificadas para a repescagem, faltando apenas definir suas colocações na tabela, já que as duas vagas restantes serão definidas pela repescagem, com os confrontos do 3º contra o 6º e do 4º contra o 5º colocado.

Luta contra o rebaixamento:

Corinthians e CasaBlanca ainda lutam contra o rebaixamento. O Corinthias tem duas partidas e precisa vencer uma ou empatar com o Casa Blanca para continuar na 1ª Divisão.

Classificação Atualizada

1º Bola 8/Espelho Gaúcho – 27 pts

2º JA Futsal – 17 pts

3º Âncora – 16 pts

4º Guará Futsal – 16 pts

5º Galera da Estevão – 15 pts

6º Hortênsias Futsal – 15 pts

7º Monterrey – 7 pts

8º Corinthians – 3 pts

9º Certinho Evento – 3 pts

10º Casablanca – 1 pt